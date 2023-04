Pressfocus Na zdjęciu: Sergi Roberto

Xavi będzie miał ograniczone pole manewru w wyborze składu

Barcelona poinformowała o kontuzji swojego piłkarza

Javi Miguel prognozuje jak długo może pauzować Sergi Roberto

Piłkarz Barcelony kontuzjowany. Możliwa długa absencja

Barcelona zalicza zniżkę formy, która skutkuje brakiem zwycięstw w La Lidze i brakiem awansu do finału Pucharu Króla. Na domiar złego kontuzji doznał jeden z podopiecznych Xaviego.

Do dyspozycji szkoleniowca Barcelony w najbliższych meczach nie będzie Sergi Roberto. Przeciwko Getafe spędził on na murawie tylko kilkanaście minut. Jak informuje klub, doznał on bowiem kontuzji mięśnia dwugłowego lewego uda.

Dziennikarz Javi Miguel (AS) poinformował, że Roberto zabraknie przez pięć lub sześć tygodni. W optymistycznym wariancie wróciłby on na trzy ostatnie ligowe spotkania. Pesymistyczny scenariusz wyklucza go z gry w bieżącej kampanii, bądź przewiduje udział tylko w ostatnim spotkaniu La Ligi.

