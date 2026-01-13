Klopp odpowiedział na plotki w sprawie Realu Madryt!

Jurgen Klopp w rozmowie z Servus TV odniósł się do plotek sugerujących, że wróci do pracy. Czy zostanie trenerem Realu Madryt? Odpowiedź nie zostawia żadnych wątpliwości.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp odmówił Realowi Madryt

Real Madryt w poniedziałek dokonał zmiany trenera. Xabi Alonso zdecydował się ustąpić ze stanowiska zaledwie pół roku od momentu podpisania kontraktu. Królewscy bardzo szybko ogłosili, kto go zastąpi. Nowy szkoleniowcem został opiekun Castilli – Alvaro Arbeloa.

Zagadką pozostaje to, czy Arbeloa został zatrudniony na stałe, czy tylko do końca sezonu. Tego samego dnia, w którym pojamił się komunikat o odejściu Alonso, media obiegła sensacyjna informacja. Real Madryt marzy o sprowadzeniu Juergena Kloppa. Dzień później głos zabrał sam zainteresowany. W rozmowie na antenie Servus TV zdradził, czy są szanse, aby znalazł się na Bernabeu.

– Zainteresowanie Realu Madryt? To nie ma ze mną nic wspólnego. Nie wywołało to we mnie żadnego poruszenia – powiedział.

Juergen Klopp poruszył również wątek odejścia Alonso. Jego zdaniem problemem nie był trener, a sytuacja w klubie. „Jeśli Xabi Alonso, który przez ponad dwa lata w Leverkusen pokazywał, jakim jest niezwykłym talentem jako trener, musi opuścić Real Madryt zaledwie sześć miesięcy później, to pokazuje, że nie wszystko w klubie idzie zgodnie z planem” – ocenił.

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 Juergen Klopp opuścił Liverpool, w którym pracował od 2015 roku. Obecnie były już niemiecki szkoleniowiec pracuje w grupie RedBull, gdzie odpowiada za wszystkie kluby, które posiada gigant z branży napojów energetycznych.