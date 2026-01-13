Klopp odpowiedział na plotki w sprawie Realu Madryt!

15:19, 13. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Servus TV

Jurgen Klopp w rozmowie z Servus TV odniósł się do plotek sugerujących, że wróci do pracy. Czy zostanie trenerem Realu Madryt? Odpowiedź nie zostawia żadnych wątpliwości.

Juergen Klopp
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp odmówił Realowi Madryt

Real Madryt w poniedziałek dokonał zmiany trenera. Xabi Alonso zdecydował się ustąpić ze stanowiska zaledwie pół roku od momentu podpisania kontraktu. Królewscy bardzo szybko ogłosili, kto go zastąpi. Nowy szkoleniowcem został opiekun Castilli – Alvaro Arbeloa.

Zagadką pozostaje to, czy Arbeloa został zatrudniony na stałe, czy tylko do końca sezonu. Tego samego dnia, w którym pojamił się komunikat o odejściu Alonso, media obiegła sensacyjna informacja. Real Madryt marzy o sprowadzeniu Juergena Kloppa. Dzień później głos zabrał sam zainteresowany. W rozmowie na antenie Servus TV zdradził, czy są szanse, aby znalazł się na Bernabeu.

Zainteresowanie Realu Madryt? To nie ma ze mną nic wspólnego. Nie wywołało to we mnie żadnego poruszenia – powiedział.

Juergen Klopp poruszył również wątek odejścia Alonso. Jego zdaniem problemem nie był trener, a sytuacja w klubie. „Jeśli Xabi Alonso, który przez ponad dwa lata w Leverkusen pokazywał, jakim jest niezwykłym talentem jako trener, musi opuścić Real Madryt zaledwie sześć miesięcy później, to pokazuje, że nie wszystko w klubie idzie zgodnie z planem” – ocenił.

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 Juergen Klopp opuścił Liverpool, w którym pracował od 2015 roku. Obecnie były już niemiecki szkoleniowiec pracuje w grupie RedBull, gdzie odpowiada za wszystkie kluby, które posiada gigant z branży napojów energetycznych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Mbappe próbował uratować posadę Alonso. Oto, co zrobił
Florentino Perez - prezydent Realu Madryt
Arbeloa opcją tymczasową? Real może zatrudnić znanego trenera
Xabi Alonso
Xabi Alonso zabrał głos po rozstaniu z Realem Madryt