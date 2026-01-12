Klopp chce wrócić do trenowania. Real Madryt postawił sprawę jasno

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real Madryt rozważa zatrudnienie Kloppa w roli trenera

Real Madryt w poniedziałek po południu ogłosił w mediach społecznościowych zaskakującą wiadomość. Hiszpański klub wspólnie z Xabim Alonso podjął decyzję o zakończeniu współpracy. Z funkcji szkoleniowca miał zrezygnować sam 44-latek, co ujawnił Fabrizio Romano.

Bezkrólewie na Bernaebu nie trwało jednak długo. Chwilę po rozstaniu z Alonso ogłoszono, że nowym trenerem został Alvaro Arbeloa. W nowej roli dotychczasowy opiekun Castilli zadebiutuje już w środę (14 stycznia). Królewscy zmierzą się z Albacete w Pucharze Króla.

Nie wiadomo jednak, jak długi kontrakt podpisał Arbeloa. Nie można wykluczyć, że przejął stery w pierwszym zespole tylko do końca sezonu. Co ciekawe, tego samego dnia, w którym Hiszpan został ogłoszony następcą swojego starszego kolegi, media obiegła kolejna sensacyjna wiadomość. Jak podaje Sacha Tavolieri, do trenowania chce wrócić Juergen Klopp. Co na to Real Madryt?

Z odpowiedzią przyszedł Santi Aouna. Dziennikarz twierdzi, że Real Madryt spróbuje dokonać cudu, jakim byłoby podpisanie kontraktu z byłym trenerem Liverpoolu. Kandydatura niemieckiego szkoleniowca ma być mocno rozważana przez Florentino Pereza. Wspomniany wcześniej Tavolieri pisze, że Klopp mógłby zdecydować się na powrót do zawodu, biorąc pod uwagę zainteresowanie Los Blancos. Obaj eksperci zaznaczają jednak, że na ten moment nie podjęto jeszcze żadnych konkretnych kroków.