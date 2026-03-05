Klopp jest jedną z dwóch opcji. Real szykuje ofertę dla innego trenera

08:28, 5. marca 2026
Jakub Boroń
Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Real Madryt poszukuje nowego trenera. Jak informują La Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport, klub może złożyć ofertę Massimiliano Allegriemu. Alternatywą pozostaje Jurgen Klopp.

Juergen Klopp
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real Madryt myśli o zmianie trenera. Allegri i Klopp na liście

Sytuacja Alvaro Arbeloi na ławce Realu Madryt wciąż pozostaje niepewna. Hiszpański szkoleniowiec pracuje w klubie zaledwie od kilku tygodni, jednak wyniki i atmosfera wokół drużyny sprawiają, że w mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje o jego ewentualnym następcy.

Według informacji z Włoch jednym z głównych kandydatów jest Massimiliano Allegri, który obecnie prowadzi AC Milan. Co ciekawe, byłby to już trzeci raz, gdy madrycki klub poważnie rozważa zatrudnienie włoskiego szkoleniowca.

Jak podkreślają włoskie media, Florentino Perez bardzo ceni doświadczenie Allegriego i jego sukcesy w Serie A. Szkoleniowiec ma kontrakt z Milanem do czerwca 2027 roku, ale Real może spróbować przekonać go do zmiany klubu już w najbliższym oknie transferowym.

Nie jest to jednak jedyne nazwisko analizowane w Madrycie. Wśród kandydatów pojawia się także Jurgen Klopp. Niemiec po odejściu z Liverpoolu pracuje obecnie w strukturach koncernu Red Bull jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój projektów piłkarskich.

