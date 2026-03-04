Real Madryt szuka nowego trenera. Włoch na liście życzeń

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Massimiliano Allegri kandydatem do objęcia Realu Madryt

Real Madryt po ubiegłym sezonie pożegnał Carlo Ancelottiego, który zdecydował się objąć reprezentację Brazylii i przygotowuje ją do mistrzostw świata w 2026 roku. Jego następcą został Xabi Alonso, mający za sobą znakomity okres pracy w Bayerze Leverkusen, z którym sięgnął m.in. po mistrzostwo 1. Bundesligi. Projekt z byłym pomocnikiem Królewskich nie potrwał jednak długo. 44-latek został zwolniony po zaledwie 34 meczach.

Obecnie zespół prowadzi Alvaro Arbeloa, ale coraz więcej wskazuje na to, że także on może nie utrzymać stanowiska po zakończeniu sezonu. Choć szkoleniowiec częściowo ustabilizował sytuację w szatni, wyniki nie spełniają oczekiwań władz klubu. Real pod jego wodzą przegrywa średnio co trzeci mecz, a styl gry budzi coraz większe wątpliwości.

W tej sytuacji działacze z Santiago Bernabeu rozpoczęli analizę potencjalnych następców. Jak informuje „Corriere dello Sport”, jednym z głównych kandydatów jest Massimiliano Allegri. 58-latek odpowiada aktualnie za wyniku Milanu. Jego umowa z włoskim gigantem wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

Florentino Perez ma preferować doświadczone nazwisko, które zagwarantuje efekt sportowy i silny autorytet w szatni. Po ostatnich zawirowaniach prezes Realu nie jest zwolennikiem eksperymentów z młodymi szkoleniowcami. Allegri w swojej karierze prowadził czołowe włoskie kluby i aż sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Serie A. Co więcej, już w przeszłości był łączony z Realem.

Na giełdzie nazwisk pojawia się również Jurgen Klopp. Niemiec po odejściu z Liverpoolu w 2024 roku pełni obecnie funkcję Head of Global Soccer w strukturach Red Bull, odpowiadając za rozwój klubów należących do koncernu.