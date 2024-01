Kibice Realu Madryt się doczekali. Debiut stał się faktem

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Arda Gueler

Arda Gueler dołączył do Realu Madryt latem 2023 roku

Przez kontuzje nie mógł zadebiutować w barwach Los Blancos

W końcu udało mu się to w meczu Pucharu Króla z Arandiną

Arda Gueler w końcu zadebiutował w Realu Madryt

Real Madryt mógł być nieco rozczarowany początkiem przygody Ardy Guelera z klubem. 18-letni turecki talent przez długi czas nie mógł zadebiutować przez powtarzające się kontuzje. Najbliżej występu było w meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Braga, ale ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ zawodnik doznał kolejnego urazu podczas rozgrzewki.

Przełom nastąpił 6 stycznia 2024 roku w meczu Pucharu Króla z Arandiną. Arda Gueler wybiegł w pierwszym składzie, co wcześniej było zapowiadane przez Carlo Ancelottiego. Wygląda na to, że Turek w końcu doszedł do zdrowia i będzie mógł powalczyć o więcej minut.

Ponadto warto zwrócić uwagę na innego debiutanta. W barwach Królewskich po raz pierwszy w karierze wystąpił Alvaro Carrillo, 21-letni środkowy obrońca. W tym przypadku Ancelotti skorzystał z zawodnika z powodu licznych kontuzji w szeregach defensywnych.

