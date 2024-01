Arda Gueler dołączył do Realu Madryt latem, ale nadal nie zadebiutował w nowej drużynie. Sytuację Turka śledzi Villarreal, który jest skłonny zaoferować mu dokończenie sezonu 2023/2024 u siebie.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Arda Gueler

Real Madryt wiązał z transferem Ardy Guelera wielkie nadzieje. Kontuzje uniemożliwiły jednak, jak dotąd, debiut zawodnika

Turek najprawdopodobniej rozegra swoje pierwsze spotkanie w nowych barwach w sobotnim meczu Pucharu Króla

Villarreal spróbuje wypożyczyć 18-latka do końca tego sezonu

Villarreal chętnie pomoże Guelerowi w aklimatyzacji w La Lidze

Arda Gueler latem rozpalił w fanach Realu Madryt wielką nadzieję. Młodziutki reprezentant Turcji miał za sobą udany sezon w barwach Fenerbahce, a o jego usługi do samego końca walczyła też FC Barcelona. Niestety, pomocnik trafił do stolicy Hiszpanii już kontuzjowany. Choć miewał okresy, w których zachwycał nawet na treningach, do tej pory nie zadebiutował w białej koszulce.

18-latek miał zanotować pierwsze spotkanie w barwach Królewskich już w ostatnim starciu z RCD Mallorcą (1:0), ale trudna sytuacja drużyny nie sprzyjała wprowadzeniu nowej twarzy. Wydaje się, że doczeka się swojego debiutu w sobotnim starciu Pucharu Króla przeciwko czwartoligowej Arandinie.

Jak poinformowali dziennikarze Sportu, Carlo Ancelotti nie do końca wie, jak postąpić ze swym podopiecznym. Tę niepewność zamierza wykorzystać Villarreal. Żółta Łódź Podwodna bardzo chętnie wypożyczy gracza do końca tego sezonu. To pozwoliłoby Turkowi zaaklimatyzować się w Hiszpanii, a jednocześnie jego umiejętności mogłyby poprawić kiepską sytuację zespołu z Estadio de la Ceramica.

