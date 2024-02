Imago / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Xavi

Joao Felix dzięki odejściu Xaviego może zostać w Barcelonie na dłużej

Zarówno Laporta, jak i Deco chcą, aby Portugalczyk został w klubie

Napastnik jest aktualnie tylko wypożyczony z Atletico Madryt

Przyszłość Joao Felixa w Barcelonie zaczyna się klarować

Joao Felix przed sezonem został wypożyczony z Atletico Madryt. W umowie nie zawarto jednak klauzuli wykupu piłkarza, przez co w lipcu napastnik wróci do Madrytu. FC Barcelona wciąż zastanawia się nad sprowadzeniem Portugalczyka na stałe. Decyzja Xaviego o odejściu z Dumy Katalonii sprawia, że pobyt 24-latka na Camp Nou może się znacznie wydłużyć. Nie jest tajemnicą, że hiszpański szkoleniowiec nie był przekonany do zawodnika, a gdyby pozostał na stanowisku, to przygoda Felixa z Blaugraną mogłaby dobiec końca w czerwcu.

Jak poinformował dziennikarz Ferran Correas z portalu “Sport” najważniejsze osoby w klubie, czyli Joan Laporta oraz Deco chcą dalej współpracować z Joao Felixem. Zwolennikiem pozostania reprezentanta Portugalii w stolicy Katalonii jest również agent piłkarza – Jorge Mendes.

– Odejście Xavi’ego pomoże Joao Felixowi. Laporta, Deco i Mendes chcą, żeby został w Barcelonie – pisał Correas na łamach hiszpańskiego “Sportu”.

24-latek w tym sezonie zagrał w 28 meczach, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 5 asyst.