IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi o swoich planach transferowych

Portugalski piłkarz marzy o przenosinach do Barcelony

Słowa rozwścieczyły kibiców Atletico Madryt, którzy zniszczyli tablicę z jego nazwiskiem

Joao Felix podpadł kibicom Atletico Madryt

Nie od dziś wiadomo, że Joao Felix jest bliżej odejścia niż pozostania w Atletico Madryt. Klub starał się zareklamować piłkarza, wypożyczając go do Chelsea, ale tam napastnik nie zabłysnął niczym szczególnym.

W ostatnim czasie Felix udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi, która cytował Fabrizio Romano. Zawodnik zdradził, do jakiego klubu chciałby się przenieść.

– Chciałbym grać dla Barcy. Barcelona zawsze była moim pierwszym wyborem i chciałbym dołączyć do Barcy. Zawsze było to moim marzeniem, odkąd byłem dzieckiem. Jeśli tak się stanie, będzie to dla mnie spełnienie marzeń – mówił Joao Felix.

Słowa piłkarza Atletico nie spodobały się kibicom Los Colchoneros, którzy rozwścieczeni zniszczyli znajdującą się pod Wanda Metropolitano tablicę z nazwiskiem Portugalczyka.