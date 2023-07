Atletico Madryt straciło cierpliwość do Joao Felixa. Klub chciałby się go pozbyć i odzyskać część gigantycznej kwoty, jaką za niego zapłacono. Portugalczyk może nawet wrócić do ligi portugalskiej.

IMAGO / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix to najdroższy nabytek Atletico Madryt w historii

Jego poczynania w klubie nie należą do najlepszych

Los Colchoneros chcieliby sprzedać Portugalczyka

Joao Felix z opcją powrotu do Portugalii

Joao Felix do Atletico Madryt trafił w 2019 roku. Wówczas zapłacono za niego kwotę 127 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach Los Colchoneros 131 meczów, zdobył w nich 34 gole i zaliczył 18 asyst. Trzeba przyznać, że za taką cenę wymagano od niego zdecydowanie więcej.

Zimą 2023 roku Atletico Madryt postanowiło wypożyczyć Portugalczyka do Chelsea. Wiele wskazywało na to, że to początek końca 23-latka w barwach madryckiego klubu. Teraz te wieści się potwierdzają. Rojiblancos liczą na sprzedaż Portugalczyka, ale na rynku brakuje chętnych. Sytuacja Felixa jest na tyle beznadziejna, że może wrócić do ligi portugalskiej do Benfiki. Na taki ruch namawia go również brat – Hugo.

– Dlaczego nie? On już zna moje zdanie, ale to on zadecyduje – powiedział brat Felixa dla radia Record.