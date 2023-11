IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Inaki Pena

Podczas przerwy reprezentacyjnej Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji pleców

Wobec tego w meczu z Rayo Vallecano wystąpi Inaki Pena

Xavi bardzo rzadko korzystał z rezerwowego bramkarza. Swój ostatni mecz w wyjściowym składzie rozegrał w styczniu w starciu z trzecioligowcem

“Mam z de la Fuente bardzo dobre relacje”

Już w sobotnie popołudnie do rozgrywek ligowych wróci FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii podejmą u siebie Rayo Vallecano i będą musieli poradzić sobie bez istotnych nieobecnych. Jednym z nich jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiec doznał kontuzji pleców podczas zgrupowania reprezentacji narodowej. Wydawało się, że to nic poważnego, ale nie zdążył wyzdrowieć na najbliższe starcie Blaugrany. Czeka nas zatem niecodzienne wydarzenie. Xavi Hernandez nie zwykł bowiem rotować bramkarzami. Po raz ostatni w wyjściowym składzie nie zagrał ter Stegen niemal rok temu. Miało to miejsce w starciu Pucharu Króla przeciwko trzecioligowej Ceucie (5:0).

– Nie będzie jutro Marca, zagra Inaki. Mam do niego pełne zaufanie. Zawsze dobrze trenuje, jest profesjonalistą. Uważam, że jest w pełni przygotowany. Mam do niego sto procent zaufania – mówił na konferencji prasowej trener.

Odniósł się też do drugiego gracza, który doznał kontuzji podczas przerwy reprezentacyjnej. Mowa rzecz jasna o Gavim, który zerwał więzadło krzyżowe i nie wystąpi już w tym sezonie.

– Nie, nie. Ja mam z De la Fuente bardzo dobre relacje. Rozmawialiśmy chyba we wtorek. Zadzwonił do mnie i porozmawialiśmy – wyznał Xavi. Według katalońskich mediów klub miał wściekać się na selekcjonera za to, że wystawił ich 19-letniego gracza w obu meczach podczas minionej przerwy. – Nie ma [z selekcjonerem – przyp. PP] żadnego problemu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to kwestia terminarza i zbyt dużej liczby meczów – dodał.

Początek spotkania FC Barcelona – Rayo Vallecano już w sobotę o godzinie 14:00.

