Ile zarabia Lamine Yamal? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

11:52, 20. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Lamine Yamal to dziś nie tylko największy talent Barcelony, ale też jeden z najlepiej opłacanych młodych piłkarzy świata. Sprawdźmy, ile dokładnie zarabia gwiazda Dumy Katalonii – na minutę, godzinę i dzień.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ile zarabia Lamine Yamal w Barcelonie?

Z najnowszych informacji hiszpańskich mediów i magazynu Forbes wynika, że Lamine Yamal inkasuje w Barcelonie około 40 milionów euro rocznie. Około 31 milionów pochodzi z kontraktu sportowego, a kolejne 9 milionów z umów sponsorskich m.in. z Adidasem, Konami, Powerade i Beats by Dre. To ogromny skok w porównaniu z jego pierwszym kontraktem juniorskim sprzed kilku lat.

Ile zarabia Lamine Yamal na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Przy rocznej pensji 40 milionów euro, Yamal zarabia miesięcznie około 3,33 miliona euro. Tygodniowo daje to blisko 769 tysięcy euro, a dziennie około 110 tysięcy euro. Oznacza to, że w każdej godzinie na jego konto wpływa prawie 4600 euro, czyli 76 euro na minutę.

Lamine Yamal zarabia w FC Barcelonie:

  • 40 mln euro rocznie
  • 3,33 mln euro miesięcznie
  • 769 tys. euro tygodniowo
  • 110 tys. euro dziennie
  • 4600 euro na godzinę
  • 76 euro na minutę
  • 1,26 euro na sekundę

To oczywiście tylko szacunki dotyczące oficjalnych zarobków. Pełna kwota może być jeszcze wyższa dzięki kontraktom reklamowym i bonusom sportowym.

Ile zarabia Lamine Yamal za mecz?

Zakładając, że Yamal rozgrywa w sezonie około 50 spotkań, można przyjąć, że za jedno zgarnia około 800 tysięcy euro. To przybliżona kwota, bo wiele zależy od bonusów meczowych i wyników drużyny.

Zarobki Yamala a inni piłkarze

Zarobki Yamala stawiają go już w gronie najlepiej opłacanych zawodników świata. W Barcelonie wyżej od niego zarabiają tylko Robert Lewandowski (ok. 18,7 mln euro) i Frenkie de Jong (ponad 20 mln euro), ale jeśli doliczyć wpływy z reklam, młody Hiszpan przebija obu. W globalnym rankingu Forbes zajmuje dziesiąte miejsce – przed nim są m.in. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Kylian Mbappe.

Kontrakt młodej gwiazdy

Barcelona zabezpieczyła swoją perłę na długie lata. Yamal podpisał kontrakt do 2031 roku z klauzulą odejścia wynoszącą 1 miliard euro. Klub chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której młody talent mógłby odejść za zbyt niską kwotę.

Choć jego zarobki już teraz są imponujące, wiele wskazuje na to, że to dopiero początek. Jeśli utrzyma formę i status gwiazdy, kolejne kontrakty mogą uczynić go jednym z najbogatszych piłkarzy swojego pokolenia.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Zahavi wchodzi do gry ws. Lewandowskiego. Spotkanie na szczycie w Barcelonie
Hansi Flick
Barcelona musi wyłożyć 80 milionów. Klub gwiazdora podwyższył klauzulę
Joan Laporta
Barcelona rusza po wielki transfer. Atletico zaakceptuje ofertę