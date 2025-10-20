Ile zarabia Lamine Yamal? Pensja na rok, miesiąc, dzień i godzinę

Lamine Yamal to dziś nie tylko największy talent Barcelony, ale też jeden z najlepiej opłacanych młodych piłkarzy świata. Sprawdźmy, ile dokładnie zarabia gwiazda Dumy Katalonii – na minutę, godzinę i dzień.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ile zarabia Lamine Yamal w Barcelonie?

Z najnowszych informacji hiszpańskich mediów i magazynu Forbes wynika, że Lamine Yamal inkasuje w Barcelonie około 40 milionów euro rocznie. Około 31 milionów pochodzi z kontraktu sportowego, a kolejne 9 milionów z umów sponsorskich m.in. z Adidasem, Konami, Powerade i Beats by Dre. To ogromny skok w porównaniu z jego pierwszym kontraktem juniorskim sprzed kilku lat.

Ile zarabia Lamine Yamal na minutę, godzinę, dzień i tydzień?

Przy rocznej pensji 40 milionów euro, Yamal zarabia miesięcznie około 3,33 miliona euro. Tygodniowo daje to blisko 769 tysięcy euro, a dziennie około 110 tysięcy euro. Oznacza to, że w każdej godzinie na jego konto wpływa prawie 4600 euro, czyli 76 euro na minutę.

Lamine Yamal zarabia w FC Barcelonie:

40 mln euro rocznie

3,33 mln euro miesięcznie

769 tys. euro tygodniowo

110 tys. euro dziennie

4600 euro na godzinę

76 euro na minutę

1,26 euro na sekundę

To oczywiście tylko szacunki dotyczące oficjalnych zarobków. Pełna kwota może być jeszcze wyższa dzięki kontraktom reklamowym i bonusom sportowym.

Ile zarabia Lamine Yamal za mecz?

Zakładając, że Yamal rozgrywa w sezonie około 50 spotkań, można przyjąć, że za jedno zgarnia około 800 tysięcy euro. To przybliżona kwota, bo wiele zależy od bonusów meczowych i wyników drużyny.

Zarobki Yamala a inni piłkarze

Zarobki Yamala stawiają go już w gronie najlepiej opłacanych zawodników świata. W Barcelonie wyżej od niego zarabiają tylko Robert Lewandowski (ok. 18,7 mln euro) i Frenkie de Jong (ponad 20 mln euro), ale jeśli doliczyć wpływy z reklam, młody Hiszpan przebija obu. W globalnym rankingu Forbes zajmuje dziesiąte miejsce – przed nim są m.in. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Kylian Mbappe.

Kontrakt młodej gwiazdy

Barcelona zabezpieczyła swoją perłę na długie lata. Yamal podpisał kontrakt do 2031 roku z klauzulą odejścia wynoszącą 1 miliard euro. Klub chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której młody talent mógłby odejść za zbyt niską kwotę.

Choć jego zarobki już teraz są imponujące, wiele wskazuje na to, że to dopiero początek. Jeśli utrzyma formę i status gwiazdy, kolejne kontrakty mogą uczynić go jednym z najbogatszych piłkarzy swojego pokolenia.