Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Zwracają uwagę na jedno

Barcelona pokonała w sobotnim meczu zespół Deportivo Alaves. Asystę w tej rywalizacji zanotował Robert Lewandowski, a media w Hiszpanii oceniły kapitana reprezentacji Polski.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski oceniony po meczu z Alaves

FC Barcelona wygrała dzisiaj 3:1 z zespołem Deportivo Alaves. Przed własną publicznością piłkarze Hansiego Flicka pokazali się z dobrej strony, ale trudno powiedzieć o idealnym występnie, bowiem to już kolejny mecz, w który Duma Katalonii nie potrafi zachować czystego konta.

Niemniej pomimo tego zespół Blaugrany przynajmniej do niedzielnego spotkania Realu Madryt z Gironą pozostanie liderem La Liga. Z pewnością jednak kibiców z Polski cieszyć może fakt, że asystę w meczu z Alaves zanotował Robert Lewandowski. Polak posłał kluczową piłkę przy golu Lamine Yamala. Hiszpańskie media oceniły go jednak dość surowo.

– Był napastnikiem, który najmniej wchodził do gry. Obrona Alaves starała się trzymać go z dala od pola karnego i udało jej się to. Nie przestawał próbować, oferować się i angażować. W drugiej połowie, przed zmianą, był bliski zdobycia gola po strzale głową po rzucie rożnym – napisał serwis „Sport”, który ocenił Polaka na notę 5.

– Nie mając okazji do strzelenia bramki w polu karnym, Polak wyszedł z niego, aby kontynuować grę Barçy. Miał kilka sytuacji jeden na jednego, które dobrze rozegrał i wykorzystał swoją przewagę – dodał serwis „Mundo Deportivo”.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 15 spotkań i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski na 10 milionów euro. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Barcelona znów nie zachowała czystego konta. Yamal i Olmo na ratunek [WIDEO]