Barcelona znów nie zachowała czystego konta. Yamal i Olmo na ratunek [WIDEO]

Barcelona po porażce z Chelsea pokonuje Deportivo Alaves 3:1 w ligowym spotkaniu. Dzięki temu przynajmniej chwilowo obejmuje prowadzenie w La Liga.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Barcelona zaczęła od straty bramki, ale szybko odrobiła

W sobotnie popołudnie FC Barcelona zagrała ligowe spotkanie z Deportivo Alaves. Ekipa Hansiego Flicka chciała zrehabilitować się przed swoimi kibicami na odnowionym Camp Nou po bolesnej porażce 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów.

Początek meczu nie był jednak zbyt udany, ponieważ już w 1. minucie Joan Garcia był bezradny, kiedy piłkę w siatce umieścił Pablo Ibanez po zagraniu od Victora Parady.

Jednak już kilka minut później Blaugrana odpowiedziała po świetnie rozegranej akcji. Bramkę zdobył Lamine Yamal, a asystę przy tym trafieniu zanotował Robert Lewandowski.

Ależ początek na Camp Nou! @FCBarcelona straciła gola już w pierwszej minucie, ale Lamine Yamal błyskawicznie odpowiada 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/MFhKBvwelO — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Zespół niemieckiego szkoleniowca wyszedł na prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie. Po dośrodkowaniu Raphinhi bramkarza gości pokonał Dani Olmo.

FC Barcelona już prowadzi! Dani Olmo zachował zimną krew i zupełnie niepilnowany trafił do siatki ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/5ZQ1Z1vcQ7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

W 94 minucie po raz kolejny do bramki trafił Olmo, a asystę zdobył tym razem Yamal.

To nie był łatwy mecz dla FC Barcelony, ale Dani Olmo stanął na wysokości zadania 💪



Dublet Hiszpana ⚽⚽



📺 Oglądajcie @LaLiga w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/Q6ngnViNJ1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu 3:1 Barcelona przynajmniej chwilowo obejmuje prowadzenie w La Liga z dwoma punktami przewagi nad Realem Madryt. Jednak Królewskich czeka mecz w niedzielę. W przypadku wygranej Los Blancos przeskoczą Dumę Katalonii.

Blaugrana będzie teraz przygotowywać się do starcia z Atletico Madryt, które zostanie rozegrane już w najbliższy wtorek. Z kolei drużyna Eduardo Coudeta rozegra spotkanie w 1/32 finału Pucharu Króla przeciwko Club Portugalete.

Zobacz także: Flick najgorszym trenerem Barcelony w XXI wieku! Tak źle dawno nie było