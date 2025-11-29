Flick najgorszym trenerem Barcelony w XXI wieku! Tak źle dawno nie było

Barcelona notuje najgorszy bilans straconych bramek na tym etapie sezonu w XXI wieku. Obecne liczby przebijają wszystkie wcześniejsze wyniki klubu po pierwszych 18 meczach.

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona Flicka traci najwięcej bramek w XXI wieku

Barcelona ma na swoim koncie 25 straconych goli w osiemnastu spotkaniach, co jest najgorszym wynikiem w XXI wieku na tym etapie rozgrywek. Na ten niechlubny dorobek składa się piętnaście bramek w La Lidze oraz dziesięć w Lidze Mistrzów, w tym trzy ostatnio stracone na Stamford Bridge z Chelsea. Tak źle nie było od sezonu 1999/2000.

Wcześniej najgorzej w bieżącym wieku było w rozgrywkach 2015/2016 oraz 2012/2013, kiedy zespół stracił po 23 gole. Teraz ta granica została przebita. Obecnie drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka ma problemy w defensywie praktycznie w każdym meczu. Nawet prowadząc grę, często daje się zaskoczyć. W efekcie tylko w trzech meczach udało się Joanowi Garcii zachować czyste konto.

Z kolei najlepiej pod tym względem było w kampaniach 2007/2008, 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015 oraz 2017/2018. Wtedy Duma Katalonii miała tylko 10 straconych bramek po takiej samej liczbie spotkań.

Jeśli Blaugrana chce myśleć o zdobywaniu kolejnych trofeów, musi poprawić obronę. Choć w lidze ekipa niemieckiego szkoleniowca znajduje się w czołówce, tak znacznie gorzej jest w europejskich pucharach, gdzie odnieśli tylko dwa zwycięstwa i jeden remis w pięciu meczach.

