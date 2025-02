Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick powoli rezygnuje z usług Marca Casado

Marc Casado to prawdziwy bohater pierwszej części sezonu 2024/2025 oraz jedno z odkryć Hansiego Flicka. Przed rozpoczęciem rozgrywek nikt nie mógł się spodziewać, że Hiszpan zagości w pierwszym składzie FC Barcelony na tak długi okres. Tymczasem 21-latek udowodnił swoją jakość i odegrał kluczową rolę m.in. w zwycięskim Superpucharze Hiszpanii.

Teraz jednak może nastać gorszy okres dla Hiszpana, który zyskał rywala w środku pola. Do pełni formy zaczął wracać Frenkie de Jong i to właśnie na niego stawiał ostatnio Hansi Flick. Holender zanotował pełne 90 minut w ostatnim starciu Pucharu Króla z Valencią, a wcześniej rozegrał 71 minut w spotkaniu La Liga z Sevillą. Natomiast Marc Casado zaliczył we wspomnianych meczach zaledwie 26 minut.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Serwis E-Noticias przekonuje, że jest to wyraźny sygnał dla 21-latka. Frenkie de Jong dysponuje zdecydowanie większym doświadczeniem i jeśli wróci na swój poziom, to może okazać się zdecydowanie lepszą opcją dla Flicka. Szczególnie mowa tutaj o meczach wysokiej rangi w Lidze Mistrzów.

Jak widać, niemiecki trener Barcelony nie boi się odważnych kroków. Pokazuje to także decyzja w sprawie pierwszego bramkarza, gdzie Wojciech Szczęsny niespodziewanie zajął miejsce Inakiego Peni.