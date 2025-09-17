Hansi Flick pełen optymizmu. Trener chwali nowych zawodników

Hansi Flick przed meczem z Newcastle United w Lidze Mistrzów skomplementował Roony’ego Bardghjiego i Marcusa Rashforda. Obaj zawodnicy coraz lepiej spisują się w katalońskim klubie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pochwały dla Roony’ego Bardghjiego i Marcusa Rashforda

FC Barcelona w czwartek (18 września, godz. 21:00) zmierzy się z Newcastle United na St. James’ Park w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Katalończycy przystępują do spotkania z angielską ekipą w świetnych nastrojach po efektownym weekendzie w La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka rozbili Valencię (6:0), dominując od pierwszej do ostatniej minuty.

Nic dziwnego, że niemiecki szkoleniowiec nie krył satysfakcji na konferencji prasowej. Co więcej, Flick ostatecznie będzie mógł poprowadzić drużynę w meczu z angielskim rywalem. Początkowo miał pauzować za karę nałożoną w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, ale zawieszenie zostało cofnięte.

– Stadion i atmosfera w takich meczach to niezapomniane przeżycie. To właśnie dla takich chwil się pracuje – podkreślił Flick, cytowany przez dziennik „AS”. Trener aktualnych mistrzów Hiszpanii podczas rozmowy z mediami poświęcił sporo miejsca swoim ofensywnym piłkarzom. Najpierw wyróżnił skrzydłowego Roony’ego Bardghjiego.

– Nie znałem Roony’ego zbyt dobrze, widziałem jedynie kilka meczów. Zaskoczył mnie jego rozwój. Zrobił duże postępy i jestem z niego bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak się dalej rozwinie – ocenił Flick. Absencja Lamine Yamala może otworzyć większe możliwości dla Marcusa Rashforda. Szkoleniowiec nie szczędził pochwał dla byłego gwiazdora Manchesteru United.

– Marcus Rashford ma szybkość, świetnie gra jeden na jeden i jest zdecydowany. To fantastyczny zawodnik, z ogromnym potencjałem. To, co pokazał w pierwszych tygodniach, wygląda naprawdę obiecująco – stwierdził. 27-letni Anglik wciąż czeka na premierowe trafienie w barwach katalońskiego giganta. W czterech meczach zanotował jedną asystę.