Gyokeres wyprzedził Lewandowskiego i Salaha w walce o prestiżową nagrodę

Viktor Gyokeres budzi postrach w całej Europie i nic nie wskazuje, by był to chwilowy błysk. Jego ostatni występ przeciwko Boaviscie wprowadził go na szczyt klasyfikacji Złotego Buta, wyprzedzając Mohameda Salaha i Roberta Lewandowskiego, donosi "Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres liderem Złotego Buta

Viktor Gyokeres to napastnik, za którego każdy klub oddałby fortunę. Szwedzki snajper jest w niesamowitej formie, a jego przygoda na Jose Alvalade w barwach Sportingu Lizbona prawdopodobnie dobiegnie końca latem, gdyż największe kluby już ustawiają się po niego w kolejce. Zanim jednak ten dzień nadejdzie, kibice Lwów mogą cieszyć się jego kolejnymi bramkami.

Ostatni mecz przeciwko Boaviscie był prawdziwym popisem siły Gyokeresa. Szwed ustrzelił aż cztery gole, prowadząc Sporting do miażdżącego zwycięstwa 5:0. Te trafienia powiększyły jego dorobek w lidze portugalskiej do imponujących 38 bramek. Ta niewiarygodna skuteczność sprawiła, że Gyokeres wysunął się na prowadzenie w prestiżowym wyścigu o Złoty But, wyprzedzając inne wielkie gwiazdy futbolu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Walka o Złoty But jest w tym sezonie niezwykle zacięta. Bramki Gyokeresa w lidze portugalskiej mnożone są przez współczynnik 1,5, co daje mu łącznie 57 punktów. Tuż za jego plecami znajduje się Mohamed Salah. Egipcjanin z Liverpoolu zdobył 28 bramek w Premier League, co po przemnożeniu przez współczynnik 2 (obowiązujący w pięciu najsilniejszych ligach Europy) daje 56 punktów. Na trzecim miejscu plasuje się Robert Lewandowski z 50 punktami (25 goli w LaLiga), jednak Polak obecnie leczy kontuzję, co komplikuje jego pogoń za czołówką. Wydaje się, że główna rywalizacja rozegra się między Gyokeresem a Salahem.