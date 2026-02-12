Guler opublikował komunikat. Odniósł się do mobbingu w Realu Madryt

21:10, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Arda Guler [Instagram]

Arda Guler musiał wydać komunikat w sprawie o mobbing w Realu Madryt. Nie tak dawno Serhat Pekmezi, były skaut Fenerbahce publicznie powiedział, że piłkarz cierpi w szatni Królewskich. Turek kategorycznie zaprzeczył, dementując sensacyjne wieści.

Arda Guler
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler zdementował informacje o mobbingu w Realu Madryt

Real Madryt, a konkretnie część zawodników klubu, których nazwisk nie znamy, została oskarżona o stosowanie mobbingu w stosunku do Ardy Gulera. Sensacyjne doniesienia przekazał Serhat Pekmezi, były skaut Fenerbahce w rozmowie z Sports Digitale. „To duży klub, a Arda doświadcza w nim mobbingu. Nigdy nie powiedział mi tego wprost, ale wiedziałem, że tak będzie” – mówił Pekmezi.

Na szokujące słowa w wywiadzie od razu zareagował Arda Guler. 20-latek opublikował wpis na Instagramie, dementując powyższe doniesienia. Turek zapewnił, że cieszy się z pobytu w Realu Madryt i ma dobre relacje z zawodnikami z drużyny.

„Z przykrością śledziłem ostatnie publiczne wypowiedzi byłego szefa skautingu, pana Serhata Pekmezciego, który odegrał istotną rolę na początku mojej kariery. Od pierwszego dnia zostałem bardzo ciepło przyjęty przez wszystkich w tym klubie i zawsze traktowałem to miejsce jak rodzinę. Jestem niezwykle dumny, że mogę być zawodnikiem Realu Madryt i chcę reprezentować ten herb przez wiele kolejnych lat. Mamy bardzo silny zespół i jestem szczęśliwy oraz zaszczycony, że mogę dzielić szatnię z moimi kolegami z drużyny. Uprzejmie proszę, aby nie zwracać uwagi na żadne komentarze ani doniesienia pisane czy wygłaszane w tej sprawie” – napisał Arda Guler.

Guler gra w Realu Madryt od lipca 2023 roku. W tym czasie wystąpił w 96 meczach, w których zdobył 15 goli i zaliczył 23 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź