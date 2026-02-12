Guler opublikował komunikat. Odniósł się do mobbingu w Realu Madryt

Arda Guler musiał wydać komunikat w sprawie o mobbing w Realu Madryt. Nie tak dawno Serhat Pekmezi, były skaut Fenerbahce publicznie powiedział, że piłkarz cierpi w szatni Królewskich. Turek kategorycznie zaprzeczył, dementując sensacyjne wieści.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler zdementował informacje o mobbingu w Realu Madryt

Real Madryt, a konkretnie część zawodników klubu, których nazwisk nie znamy, została oskarżona o stosowanie mobbingu w stosunku do Ardy Gulera. Sensacyjne doniesienia przekazał Serhat Pekmezi, były skaut Fenerbahce w rozmowie z Sports Digitale. „To duży klub, a Arda doświadcza w nim mobbingu. Nigdy nie powiedział mi tego wprost, ale wiedziałem, że tak będzie” – mówił Pekmezi.

Na szokujące słowa w wywiadzie od razu zareagował Arda Guler. 20-latek opublikował wpis na Instagramie, dementując powyższe doniesienia. Turek zapewnił, że cieszy się z pobytu w Realu Madryt i ma dobre relacje z zawodnikami z drużyny.

„Z przykrością śledziłem ostatnie publiczne wypowiedzi byłego szefa skautingu, pana Serhata Pekmezciego, który odegrał istotną rolę na początku mojej kariery. Od pierwszego dnia zostałem bardzo ciepło przyjęty przez wszystkich w tym klubie i zawsze traktowałem to miejsce jak rodzinę. Jestem niezwykle dumny, że mogę być zawodnikiem Realu Madryt i chcę reprezentować ten herb przez wiele kolejnych lat. Mamy bardzo silny zespół i jestem szczęśliwy oraz zaszczycony, że mogę dzielić szatnię z moimi kolegami z drużyny. Uprzejmie proszę, aby nie zwracać uwagi na żadne komentarze ani doniesienia pisane czy wygłaszane w tej sprawie” – napisał Arda Guler.

Guler gra w Realu Madryt od lipca 2023 roku. W tym czasie wystąpił w 96 meczach, w których zdobył 15 goli i zaliczył 23 asysty.