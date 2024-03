IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Pep Guardiola

Barca szuka obecnie następcy Xaviego

W mediach nie wymienia się nazwiska Guardioli

Hiszpan z sukcesami prowadzi Manchester City

Guardiola wróci kiedyś na Camp Nou?

Po opuszczeniu Barcelony Pep Guardiola potwierdził swoją renomę, prowadząc z sukcesami Bayern Monachium i Manchester City. Obecnie nie wymienia się go w gronie kandydatów do zastąpienia Xaviego. Nikt nie spodziewa się bowiem, by zostawił swoją posadę w Anglii.

Gerard Pique nie ma jednak wątpliwości, że to Guardiola – obok Mikela Artety z Arsenalu – byłby idealnym następcą Xaviego.

– Aby zarządzać Barceloną, musisz być trenerem określonego typu i rozumieć sposób, w jaki gra ten zespół. Wybór zarządu jest więcej bardzo zawężony. Oczywistym wyborem jest dla mnie Pep Guardiola, jako że wiodło mu się tu w przeszłości i obecnie jest najlepszym trenerem. Drugim dobrym wyborem byłby Arteta. Rozumie Barcelonę i grał dla niej w przeszłości – ocenił Pique.

Zapytany o to, czy naprawdę myśli, że Guardiola wróci do klubu, dodał: – Trzeba by go zapytać. Nadal czasami z nim rozmawiam. Jestem pewien, że on i ludzie z Barcelony bardzo chcieliby go zobaczyć z powrotem.