De Jong prowadzi zaawansowane rozmowy. Negocjacje na finiszu

Frenkie de Jong jest coraz bliżej przedłużenia umowy z Barceloną. Nowy kontrakt holenderskiego pomocnika ma obowiązywać do 2029 roku - przekonuje Nicolo Schira.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong coraz bliżej przedłużenia umowy z Barceloną

Kontrakt Frenkiego de Jonga z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co stawia przyszłość środkowego pomocnika pod znakiem zapytania. Jednak wszystko wskazuje na to, że 28-letni piłkarz podjął już decyzję w sprawie swojej dalszej kariery. Jak podaje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, 59-krotny reprezentant Holandii lada moment najprawdopodobniej przedłuży bowiem umowę z klubem ze stolicy Katalonii.

Z informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza wynika, że strony prowadzą zaawansowane rozmowy, które zmierzają do złożenia podpisu pod kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku. Negocjacje są już na ostatniej prostej, więc w najbliższych tygodniach powinien pojawić się oficjalny komunikat w tym temacie. Frenkie de Jong jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie i ma zamiar kontynuować swoje występy na Camp Nou.

Holenderski gwiazdor z powodzeniem gra w barwach zespołu Blaugrany od lipca 2019 roku, kiedy przeprowadził się do stolicy Katalonii za 86 milionów euro z Ajaksu Amsterdam, z którego wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Łączny bilans Frenkiego de Jonga w katalońskiej ekipie to 259 meczów, 19 goli i 23 asysty. Środkowy pomocnik razem z hiszpańską drużyną dwa razy cieszył się z mistrzostwa La Ligi oraz dwukrotnie sięgnął po Puchar Króla. Serwis “Transfermarkt” wycenia 28-letniego zawodnika na 45 milionów euro.