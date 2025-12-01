Real Madryt wybrał następcę Alonso. Jedyna dobra opcja

Real Madryt wygrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Xabi Alonso, na razie może spać spokojnie, ale jeśli nie poprawi wyników, grozi mu zwolnienie. Zinedine Zidane to jedyna opcja Florentino Pereza w przypadku zmiany trenera.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Zidane jedyną opcją Pereza w przypadku zwolnienia Alonso z Realu

Real Madryt wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Na dodatek w La Liga nie odnieśli zwycięstwa w żadnym z trzech ostatnich spotkań. Coraz więcej mówi się o kryzysie, z jakim mierzy się Xabi Alonso. Na domiar złego nastroje w szatni nie pomagają w zaistniałej sytuacji. Drużyna wydaje się podzielona, a Hiszpan ma na pieńku z kilkoma gwiazdami jak Vinicius Junior czy Rodrygo.

Po remisie z Gironą (1:1) dziennikarz Josep Pedrerol z serwisu El Chiringuito zdradził, że Real Madryt na ten moment nie myśli o zmianie trenera. Przypomnijmy, że Alonso zastąpił Ancelottiego w czerwcu przed startem Klubowych Mistrzostw Świata.

Powyższe informacje uzupełnił Pepe Alvarez, czyli jeden z najlepszych insajderów, jeśli chodzi o wieści dot. Los Blancos. Jego zdaniem nadchodzące mecze będą kluczowe, a Florentino Perez może zdecydować się na zmianę trenera, jeśli wyniki nie ulegną zmianie. Jedyną dobrą opcją ma być Zinedine Zidane, czyli były szkoleniowiec Realu Madryt, który miałby przejąć stery do końca sezonu.

Należy dodać, że Zidane po Mistrzostwach Świata ma przejąć reprezentację Francji. Dlatego w grę wchodzi tylko awaryjne zatrudnienie do końca sezonu. Francuz w przeszłości dwukrotnie pracował jako trener Los Blancos w latach 2016-2018 i 2019-2021. Za jego kadencji Królewscy m.in. dwukrotnie wygrali mistrzostwo Hiszpanii i trzykrotnie Ligę Mistrzów.