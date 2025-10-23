Barcelona robi, co może. Walczą o udział Flicka w El Clasico

Hansi Flick na ten moment nie weźmie udziału w El Clasico. FC Barcelona nie odpuszcza i złożyła odwołanie do Komisji Apelacyjnej ws. zawieszenia. W meczu z Gironą szkoleniowiec dostał czerwoną kartkę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Odwołanie ws. zawieszenia Flicka oddalone! Barcelona walczy dalej

FC Barcelona w niedzielę (26 października) stanie przed szansą piątego zwycięstwa z rzędu w El Clasico. Ostatnie cztery spotkania z Realem Madryt zakończyły się ich zwycięstwem. Na dodatek w dwóch z nich Katalończycy zdobyli trofeum, wygrywając Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. W nadchodzących derbach będą musieli poradzić sobie bez Hansiego Flicka, ponieważ otrzymał zawieszenie na jeden mecz.

Jest to wynik czerwonej kartki, jaką zobaczył podczas ostatniego ligowego starcia z Gironą. Barcelona robi, co może, aby Flick usiadł na ławce trenerskiej w El Clasico. Natomiast pierwsze odwołanie, które złożyli, zostało oddalone przez komisję.

W związku z tym Joan Laporta wraz z zarządem postanowili walczyć dalej. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Duma Katalonii złożyła kolejne odwołanie tym razem do Komisji Apelacyjnej. Ma to związek, z tym że nie zgadzają się z interpretacją decyzji o odwołaniu pierwszego wniosku. W przypadku podtrzymania decyzji ostatnią deską ratunku będzie Sąd Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie.

Mecz Real Madryt – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, więc czasu na zmianę decyzji jest coraz mniej. Jeśli ostatecznie Hansi Flick nie będzie mógł poprowadzić zespołu, zastąpi go jeden z jego asystentów. Niewykluczone, że ponownie będzie to Marcus Sorg.