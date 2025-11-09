Celta Vigo - Barcelona to mecz 12. kolejki La Liga. Znamy oficjalne składy na to spotkanie. Wiemy, co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Celta Vigo – Barcelona: znamy składy

W jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków 12. kolejki La Liga Barcelona zmierzy się z Celtą Vigo na Estadio do Balaidos. Duma Katalonii nie może liczyć na łatwą przeprawę, ponieważ gospodarze wygrali pięć spotkań z rzędu. Jaki skład na tę potyczkę przygotował Hansi Flick?

Obaj Polacy pojawią się w wyjściowej jedenastce. Wojciech Szczęsny stanie między słupkami, a Robert Lewandowski będzie najbardziej wysuniętym piłkarzem Barcy. Niemiecki szkoleniowiec dokonał dwóch dwóch zmian w porównaniu z meczem z Club Brugge. Kapitan reprezentacji Biało-Czerwonych zastąpił Ferrana Torresa, a Pau Cubarsi pojawił się w miejsce kontuzjowanego Julesa Kounde.

Celta Vigo: Radu – Alonso, Starfelt, Fernandez – Carreira, Moriba, Sotelu, Mingueza – Duran, Iglesias, Jutgla

Barcelona: Szczęsny – Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Eric Garcia – Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Lamine Yamal