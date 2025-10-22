Flick zawieszony na El Clasico! Barcelona złożyła odwołanie

Hansi Flick ze względu na czerwoną kartkę jest zawieszony na najbliższe El Clasico. Jak podaje Alfredo Martinez, odwołanie od kary złożyła FC Barcelona. La Liga nie odpowiedziała jeszcze na wniosek.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick opuści El Clasico?! Barcelona odwołała się od zawieszenia

FC Barcelona w ubiegły weekend rywalizowała na wyjeździe z Gironą. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem (2:1), ale chwilę przed ostatnim gwizdkiem czerwoną kartkę zobaczył Hansi Flick. W efekcie wyrzucenie z boiska oznacza zawieszenie na jeden mecz. Tak się złożyło, że następne starcie w lidze to El Clasico, czyli prestiżowa rywalizacja z Realem Madryt.

Hiszpańska prasa już od kilku dni trąbi, że Flick nie weźmie udziału w niedzielnych derbach. Na kilka dni przed rozpoczęciem spotkania Barcelona postanowiła spróbować szczęścia, odwołując się od zawieszenia. Duma Katalonii argumentuje swoje stanowisko tym, że bicie braw przez szkoleniowca miało zmotywować piłkarzy, a nie było skierowane w stronę arbitra w kontekście ironicznym.

Na ten moment La Liga nie podjęła ostatecznej decyzji. Natomiast trudno wyobrazić sobie, aby przychyliła się do wniosku klubu. Jeśli zawieszenie zostanie podtrzymane, to Flicka może zastąpić jeden z jego asystentów. W grę wchodzi m.in. Thiago Alcantara.

Katalończycy przerwali serię dwóch porażek z rzędu, odnosząc dwa zwycięstwa. Oprócz kompletu punktów z Gironą pokonali we wtorek Olympiakos w Lidze Mistrzów (6:1). Warto dodać, że w starciach z Realem Madryt są niepokonani od czterech spotkań.