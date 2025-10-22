Flick zawieszony na El Clasico! Barcelona złożyła odwołanie

Hansi Flick opuści El Clasico?! Barcelona odwołała się od zawieszenia
FC Barcelona w ubiegły weekend rywalizowała na wyjeździe z Gironą. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem (2:1), ale chwilę przed ostatnim gwizdkiem czerwoną kartkę zobaczył Hansi Flick. W efekcie wyrzucenie z boiska oznacza zawieszenie na jeden mecz. Tak się złożyło, że następne starcie w lidze to El Clasico, czyli prestiżowa rywalizacja z Realem Madryt.
Hiszpańska prasa już od kilku dni trąbi, że Flick nie weźmie udziału w niedzielnych derbach. Na kilka dni przed rozpoczęciem spotkania Barcelona postanowiła spróbować szczęścia, odwołując się od zawieszenia. Duma Katalonii argumentuje swoje stanowisko tym, że bicie braw przez szkoleniowca miało zmotywować piłkarzy, a nie było skierowane w stronę arbitra w kontekście ironicznym.
Na ten moment La Liga nie podjęła ostatecznej decyzji. Natomiast trudno wyobrazić sobie, aby przychyliła się do wniosku klubu. Jeśli zawieszenie zostanie podtrzymane, to Flicka może zastąpić jeden z jego asystentów. W grę wchodzi m.in. Thiago Alcantara.
Katalończycy przerwali serię dwóch porażek z rzędu, odnosząc dwa zwycięstwa. Oprócz kompletu punktów z Gironą pokonali we wtorek Olympiakos w Lidze Mistrzów (6:1). Warto dodać, że w starciach z Realem Madryt są niepokonani od czterech spotkań.