Flick z krótkim komentarzem. Dlatego Szczęsny nie zagrał

Hansi Flick pojawił się na konferencji po spotkaniu Barcelona - Osasuna. Szkoleniowiec Blaugrany potwierdził - dlatego Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Flick ujawnił: Szczęsny z problemami

Barcelona długo biła głową w mur, ale końcu znalazła sposób na znakomicie dysponowanego Sergio Herrerę. Robert Lewandowski nie przyczynił się do sukcesu Dumy Katalonii, której bohaterem okazał się Raphinha. Reprezentant Polski decyzją nie pojawił się na boisku, natomiast drugi z Biało-Czerwonych, Wojciech Szczęsny, nawet nie znalazł się w gronie rezerwowych.

Dlaczego doświadczony golkiper ostatecznie został wyłączony z kadry meczowej? Hansi Flick oficjalnie potwierdził informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej przed startem rywalizacji na Camp Nou.

– Szczęsny miał problemy żołądkowe. Dlatego nie został dziś powołany – przyznał szkoleniowiec Barcy na konferencji prasowej. Trener gospodarzy nie ujawnił daty potencjalnego powrotu bramkarza. Jeżeli 35-latek nie będzie zdolny do gry we wtorek, jego miejsce zajmie numer trzy w szeregach Dumy Katalonii.