Problemy Szczęsnego szansą dla Ter Stegena. W tym meczu zagra

FC Barcelona po długiej przerwie wita Marca Andre ter Stegena w kadrze meczowej. Jak podaje Sport, jego powrót zbiega się z absencją Wojciecha Szczęsnego i może otworzyć drogę do gry.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ter Stegen

Ter Stegen może dostać szansę gry w Pucharze Króla

FC Barcelona ponownie ma do dyspozycji Marca Andre ter Stegena po wielomiesięcznej przerwie. Niemiecki bramkarz przeszedł latem operację pleców, która wykluczyła go z gry na długi czas. W tym tygodniu znalazł się już w kadrze na mecz z Eintrachtem Frankfurt, choć spotkanie oglądał z ławki rezerwowych.

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka ma jasno określoną hierarchię w bramce. Pierwszym wyborem trenera pozostaje Joan Garcia. Wojciech Szczęsny pełni rolę zmiennika. Ter Stegen, mimo opaski kapitana, był dotąd trzecim golkiperem w układance szkoleniowca.

FC Barcelona musiała jednak dokonać korekty przed ligowym starciem z Osasuna. Wojciech Szczęsny wypadł z kadry z powodu zapalenia żołądka. To sprawiło, że Ter Stegen został przesunięty na pozycję drugiego bramkarza. Było to jego pierwsze powołanie do meczowej kadry La Liga w tym sezonie.

FC Barcelona w przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację w Pucharze Króla. Rywalem Blaugrany w 1/16 finału będzie CD Guadalajara. Według Sportu właśnie to spotkanie może przynieść Ter Stegenowi pierwszy występ w sezonie 2025/26. Wszystko zależy od dyspozycji Szczęsnego, ponieważ Joan Garcia najpewniej dostanie wolne. Niemiec ostatni raz zagrał dla Barcelony 18 maja przeciwko Villarrealowi. Teraz dzięki problemom Polaka może dostać szansę gry.

