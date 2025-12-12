Flick wskazał klucz do sukcesów Barcelony. Powiedział m.in. o Lewandowskim

Barcelona ma przed sobą ostatnie mecze w tym roku. Hansi Flick na konferencji prasowej powiedział o rywalizacji pomiędzy Robertem Lewandowskim a Ferranem Torresem. Niemiec jest zadowolony z poziomu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick docenia postawę Lewandowskiego i Ferrana Torresa

Barcelona w tym sezonie spisuje się dość dobrze, choć trzeba powiedzieć, że przede wszystkim problemy, które ma zespół Hansiego Flicka dotyczą linii obrony. Duma Katalonii traci bowiem bardzo dużo goli i to nawet w spotkaniach z zespołami zdecydowanie słabszymi, niezależnie od tego, czy to Liga Mistrzów, czy La Liga. Niemniej nadal udaje się jej rewelacyjnie spisywać w ataku, co oznacza, że kibice nie mogą narzekać na miejsce w tabeli.

Wiadomo jednak, że w perspektywie czasu klub czeka bardzo duża zamiana. Najprawdopodobniej bowiem wygasająca wraz z końcem sezonu umowa Roberta Lewandowskiego nie będzie przedłużona lub klub i tak sprowadzi nowego napastnika. Niezależnie od ostatecznego scenariusza, Polak nie może czuć się bezpiecznie, chociaż już teraz ma w zespole bardzo poważną konkurencję w postaci Ferrana Torresa. O rywalizacji pomiędzy nimi dwoma powiedział na konferencji prasowej Hansi Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– W drużynie takiej jak Barcelona, na tym poziomie i z tak wieloma rozgrywkami, ważna jest konkurencja. To sprawia, że gracze stają się lepsi. Ferran Torres i Robert Lewandowski są w dobrej formie. Bardzo podobało mi się to, co widziałem w ciągu ostatnich tygodni. Ferran jest na wysokim poziomie. Jakość treningów jest inna niż dwa miesiące temu. To jest poziom Barcelony. Jeśli będziemy trenować na tym poziomie, będziemy mogli być coraz lepsi – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej cytowany przez „Mundo Deportivo”.

