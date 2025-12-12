Real Madryt wytypował następców Viniciusa. Pięć topowych nazwisk

Real Madryt ma listę pięciu kandydatów do zastąpienia Viniciusa Juniora jeśli ten zdecyduje się na odejście. Serwis "Defensa Central" wymienia na niej m.in. Luisa Diaza i Michaela Olise z Bayernu Monachium

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real ma listę topowych następców Viniciusa

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy, choć patrząc tylko w tabelę La Liga oraz Ligi Mistrzów można pomyśleć, że nie jest tak źle. W lidze hiszpańskiej bowiem zajmują drugie miejsce ze stratą czterech punktów do FC Barcelony, choć bezpośredni bilans jest na korzyść Królewskich. Z kolei w Lidze Mistrzów lokują się na siódmej lokacie.

Niemniej gorąco jest wokół posady Xabiego Alonso, bowiem część kibiców oraz otoczenia wokół Realu uważa, że Hiszpan nie jest najlepszym wyborem na pozycji trenera. Poza tym jednak wydaje się, że władze klubu mają jednak inne, poważniejsze problemy. Nadal nie jest pewne przyszłość Viniciusa Juniora, który jest zły na swoją pozycję w zespole i jeszcze jakiś czas temu mówiło się o problemach w relacjach pomiędzy nim, a szkoleniowcem.

Dlatego też, biorąc pod uwagę fakt, że Vinicius Junior być może nie będzie chciał przedłużyć kontraktu, Real Madryt przygotował specjalną listę pięciu kandydatów do zastąpienia Brazylijczyka. Mowa o absolutnie topowych nazwiskach, które ujawnił serwis „Defensa Central”.

Na tej liście znajdują się mianowicie: Bukayo Saka z Arsenalu, Luis Diaz i Michael Olise z Bayernu Monachium, Desire Doue z PSG oraz Kenan Yildiz z Juventusu. Z całą pewnością o całej trójce można mówić jako o bardzo dobrych alternatywach dla Viniciusa w Realu.

