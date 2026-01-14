Flick wprost o zwolnieniu Alonso. Wymowny komentarz

Hansi Flick na konferencji prasowej odniósł się do zwolnienia Xabiego Alonso. Zdaniem trenera FC Barcelony przed Hiszpanem wielka przyszłość. Zdradził, że ma z nim doskonałe relacje.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xabi Alonso to świetny trener – przekonuje Hansi Flick

Real Madryt zaskoczył piłkarski świat, gdy ogłosił, że Xabi Alonso przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Echa rozstania z hiszpańskim szkoleniowcem niosą się aż po dziś. W mediach pojawia się coraz więcej informacji zza kulis, a także plotek o planach Florentino Pereza na następny sezon. Niewykluczone, że latem na Bernabeu może zostać zatrudniony Juergen Klopp.

Na temat wydarzeń, które miały miejsce w poniedziałek wypowiedział się Hansi Flick, czyli trener odwiecznego rywala Los Blancos – FC Barcelony. Ujawnił, że łączą go dobre relacje z Alonso i uważa go za świetnego trenera. Jest przekonany, że czeka go wielka przyszłość.

– To część piłki nożnej i nie możemy tego zmienić. Klub musi w ciebie wierzyć, podobnie jak drużyna. Ci, którzy podejmują decyzję, muszą to zrobić i Real Madryt zrobił to w przypadku Xabiego Alonso. To nie moja rola, nie chcę o tym mówić. Praca trenera jest bardzo skomplikowana, mamy wiele obowiązków, ale koniec końców to część naszej pracy i musimy się z tym pogodzić – powiedział Hansi Flick.

– Mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre relacje z Xabim Alonso. Poznaliśmy się w Leverkusen i utrzymujemy kontakt. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jestem pewien, że wkrótce dostanie wielki projekt. To świetny trener i ma przed sobą świetlaną przyszłość – dodał.

Co ciekawe, po raz ostatni Alonso poprowadził Real Madryt przeciwko FC Barcelonie, czyli drużynie Hansiego Flicka. Przypomnijmy, że tamto spotkanie, którego stawką był Superpuchar Hiszpanii, zakończyło się porażką Los Blancos (2:3).