Flick wprost o zwolnieniu Alonso. Wymowny komentarz

14:38, 14. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Barca Universal

Hansi Flick na konferencji prasowej odniósł się do zwolnienia Xabiego Alonso. Zdaniem trenera FC Barcelony przed Hiszpanem wielka przyszłość. Zdradził, że ma z nim doskonałe relacje.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xabi Alonso to świetny trener – przekonuje Hansi Flick

Real Madryt zaskoczył piłkarski świat, gdy ogłosił, że Xabi Alonso przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Echa rozstania z hiszpańskim szkoleniowcem niosą się aż po dziś. W mediach pojawia się coraz więcej informacji zza kulis, a także plotek o planach Florentino Pereza na następny sezon. Niewykluczone, że latem na Bernabeu może zostać zatrudniony Juergen Klopp.

Na temat wydarzeń, które miały miejsce w poniedziałek wypowiedział się Hansi Flick, czyli trener odwiecznego rywala Los Blancos – FC Barcelony. Ujawnił, że łączą go dobre relacje z Alonso i uważa go za świetnego trenera. Jest przekonany, że czeka go wielka przyszłość.

To część piłki nożnej i nie możemy tego zmienić. Klub musi w ciebie wierzyć, podobnie jak drużyna. Ci, którzy podejmują decyzję, muszą to zrobić i Real Madryt zrobił to w przypadku Xabiego Alonso. To nie moja rola, nie chcę o tym mówić. Praca trenera jest bardzo skomplikowana, mamy wiele obowiązków, ale koniec końców to część naszej pracy i musimy się z tym pogodzić – powiedział Hansi Flick.

Mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre relacje z Xabim Alonso. Poznaliśmy się w Leverkusen i utrzymujemy kontakt. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jestem pewien, że wkrótce dostanie wielki projekt. To świetny trener i ma przed sobą świetlaną przyszłość – dodał.

Co ciekawe, po raz ostatni Alonso poprowadził Real Madryt przeciwko FC Barcelonie, czyli drużynie Hansiego Flicka. Przypomnijmy, że tamto spotkanie, którego stawką był Superpuchar Hiszpanii, zakończyło się porażką Los Blancos (2:3).

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real Madryt chce gwiazdę Arsenalu. Gigant szykuje transferowy hit
Arda Guler
Guler czeka na decyzję Realu Madryt. Może odejść do giganta
Wojciech Szczęsny
Szczęsny czy Garcia na Puchar Króla? Hiszpanie już wiedzą