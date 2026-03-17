Flick wprost o przyszłości. Takiego wyznania Barcelona się nie spodziewała

15:14, 17. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / BarcaInfo

Hansi Flick zabrał głos w sprawie przyszłości. Trener ujawnił, że FC Barcelona może być jego ostatnim klubem. Nie myśli o dołączeniu do innego zespołu. W Katalonii planuje zakończyć karierę.

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona może być moim ostatnim klubem – wyznaje Flick

FC Barcelona w środę zmierzy się z Newcastle w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie na St. James Park zakończyło się remisem (1:1). Kwestia awansu do ćwierćfinału pozostaje otwarta, choć w roli zdecydowanego faworyta stawia się Katalończyków. Hansi Flick na konferencji prasowej został zapytany o swoją przyszłość i zaskoczył wszystkich jedną deklaracją.

Nie myślę o dołączeniu do żadnego innego klubu. FC Barcelona może być moim ostatnim klubem w karierze. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Dziennikarz próbowali również dopytać o przedłużenie kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Joan Laporta zapowiadał, że podpisanie nowego kontraktu z trenerem jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem.

To nie jest odpowiedni moment, żeby o tym rozmawiać. Jutro mamy bardzo ważny mecz. Ale wszyscy wiedzą, że jestem tu bardzo szczęśliwy. Będziemy mieli czas, żeby o tym porozmawiać później, a teraz nie jest na to odpowiedni moment – odpowiedział, cytowany przez profil BarcaInfo.

Flick pracuje w Barcelonie od lipca 2023 roku. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po Superpuchar Hiszpanii, wygrał Puchar Króla oraz mistrzostwo La Liga. Jego bilans w Blaugranie to 104 mecze, 78 zwycięstw, 10 remisów i 16 porażek.

