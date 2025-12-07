Flick ujawnił, co zmieniło się w Barcelonie po porażce z Chelsea

FC Barcelona zaliczyła w sobotę efektowne zwycięstwo 5:3 nad Betisem, a Hansi Flick przyznaje, że zespół pokazał dojrzałość i ofensywną moc. Niemiecki trener wyjaśnił, co zmieniło się po meczu z Chelsea i jak drużyna zareagowała na wcześniejszy kryzys.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wraca do formy. Flick tłumaczy reakcję po porażce z Chelsea

Hansi Flick był po meczu spokojny, ale skupiony. Docenił zwycięstwo Barcelony, lecz zwrócił uwagę na słabsze fragmenty w końcówce. – Pierwsza połowa była bardzo dobra, ale w drugiej byliśmy zmęczeni. W defensywie nie kontrolowaliśmy ostatnich minut. Ważne jest to, że wygraliśmy – powiedział.

Barcelona rozpoczęła mecz z ogromną energią. Szybkie gole pozwoliły ustawić spotkanie. Trener uznał to za klucz. – Bardzo ważne było szybkie zdobycie dwóch bramek. Nie jest łatwo wygrać z tak świetnym zespołem jak Betis. To, co zobaczyłem w pierwszej połowie, było bardzo pozytywne – podkreślił.

Flick wyróżnił Lamine’a Yamala. Nastolatek ponownie pokazał dojrzałość niespotykaną w jego wieku. – Zagrał bardzo dobrze. Pracował w defensywie i był znakomity. Lamine jest inteligentny i świetnie czyta przestrzeń. Spisał się fantastycznie – ocenił Niemiec.

Pojawiło się też pytanie o reakcję po porażce z Chelsea. Flick nie szukał odpowiedzi w jednym meczu. – Zawsze koncentruję się na tym, co widzę na treningach. Miałem zaufanie do drużyny, dlatego mówiłem o tym po porażce. W treningu widziałem jakość i intensywność. Wierzę w ten zespół. Musimy iść krok po kroku i trzymać się tej drogi – stwierdził.

