Flick szykuje zmiany na mecz z Valencią. Okazja dla Lewandowskiego

Barcelona zmaga się z problemami kadrowymi przed meczem z Valencią. Według "Sportu" Hansi Flick musi dokonać zmian w składzie. Szansę na występ od pierwszej minuty ma otrzymać Robert Lewandowski.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona z problemami kadrowymi przed meczem z Valencią

Barcelona przystąpi do spotkania z Valencią osłabiona. Alejandro Balde doznał urazu mięśnia dwugłowego i będzie pauzował około trzech tygodni. Jego miejsce na lewej stronie defensywy zajmie Gerard Martin, który po raz pierwszy pojawił się na boisku w starciu z Rayo Vallecano i teraz ma szansę na występ w podstawowej jedenastce.

Dużo większe problemy Hansi Flick ma z zestawieniem środka pola. Frenkie de Jong i Gavi pozostają niedostępni, dlatego Marc Casado szykuje się do gry obok Pedriego. Alternatywą jest przesunięcie do środka pola Erica Garcii, jeśli szkoleniowiec uzna, że zespół potrzebuje większego zabezpieczenia defensywy.

Zmiany szykują się także w ataku. Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski w świetnym nastroju po golu z Finlandią. Napastnik zadeklarował gotowość do gry przez pełne 90 minut i może po raz pierwszy w tym sezonie wyjść na murawę w wyjściowej jedenastce. To prawdopodobnie zepchnie Ferrana Torresa na ławkę rezerwowych, mimo jego dobrej formy.

Największy znak zapytania dotyczy jednak Raphinhi. Brazylijczyk wystąpił w meczu z Chile, a przed powrotem do Hiszpanii ma jeszcze spotkanie z Boliwią. Długa podróż i brak czasu na trening mogą skłonić Flicka do wystawienia Marcusa Rashforda, którego szybkość i dynamika mogą pozytywnie wpłynąć na ofensywę Blaugrany.

