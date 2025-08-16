Flick reaguje na kontrowersje. „Zawsze mówię to piłkarzom”

Hansi Flick po ostatnim gwizdku meczu RCD Mallorca - FC Barcelona wypowiedział się na temat zakończonego spotkania. Trener Blaugrany odniósł się do sytuacji, w której padła druga bramka.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Ferran Torres

Flick nie ma wątpliwości. Drugi gol strzelony prawidłowo

Zwycięstwo na wyjeździe, trzy gole i czyste konto – w takim sposób Barcelona otwiera sezon La Liga. Gospodarze nie byli wystarczająco skoncentrowani. Mallorca po 23 minutach przegrywała 0:2, a po 39 minutach musiała walczyć z Blaugraną w… dziewiątkę. Na Estadi de Son Moix nie zabrakło kontrowersji – największe emocje wzbudza drugie trafienie dla Dumy Katalonii. Hansi Flick w rozmowie z mediami La Liga skomentował zakończone starcie.

– Nasza druga połowa była słaba. Nie jestem zadowolony – przyznał trener Barcy, która po zmianie stron miała problemy z finalizacją akcji. – Musimy być w 100% skoncentrowani. Jeśli będziemy mieli okazje do strzelenia gola, musimy je wykorzystać – dodał Flick.

Jak niemiecki szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii odpowiedział na pytanie dotyczące bramki Ferrana Torresa? – Zawsze mówię drużynie, że musimy grać, dopóki sędzia nie przerwie meczu. Dopóki sędzia nie przerwie gry. Oczywiście, to decyzja sędziego i musimy ją zaakceptować – stwierdził Flick, który zwrócił uwagę na ewidentny brak koncentracji w szeregach rywali i próby „sędziowania”.