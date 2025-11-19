Flick powoła debiutanta. Nowa twarz w FC Barcelonie

FC Barcelona w sobotę wraca do rywalizacji w La Liga. Katalończycy zmierzą się na Camp Nou z Athletikiem Bilbao. Jak podaje Sport, na najbliższy mecz Hansi Flick powoła jednego z wychowanków.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona stawia na młodzież. Debiutant w kadrze na mecz z Bilbao

FC Barcelona po dwóch tygodniach przerwy wraca do walki zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów. Na start w sobotę (22 listopada) zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Warto odnotować, że spotkanie odbędzie się na Spotify Camp Nou. Będzie to pierwsze starcie na tym obiekcie od 28 maja 2023 roku. Przez ostatnie ponad dwa lata grali na Estadi Olimpic Lluis Companys.

Hansi Flick od początku sezonu musi zastanawiać się nad wyborem nie tylko pierwszej jedenastki, ale również kadry meczowej. Wszystko utrudnia fakt, że Barcelona boryka się z dużą liczbą kontuzji. Choć do gry w sobotę gotowy będzie Joan Garcia, tak duże bramki powstały w środku pola. Niedostępni będą Frenkie De Jong (zawieszenie), Pedri, Marc Casado i Gavi. Dlatego w kadrze ma pojawić się nowa twarz.

Z informacji dziennika Sport w kadrze na mecz z Bilbao ma pojawić się Tommy Marques. To 19-letni defensywny pomocnik, który jest wychowankiem słynnej szkółki La Masia. Ostatnio nastolatek kilka razy trenował z seniorskim zespołem. Ponadto jak zauważa źródło, Hansi Flick od dawna obserwuje jego postępy i bardzo go ceni. Niewykluczone, że usiądzie na ławce jako uzupełnienie składu.

Marques w tym sezonie występuje w Barca Atletic, która rywalizuje na poziomie 3. ligi. W trwających rozgrywkach rozegrał 10 spotkań. Ponadto ma na swoim koncie kilka występów w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii.