Flick postawił sprawę jasno. Tego wymaga od piłkarzy Barcelony

08:40, 27. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  FC Barcelona

Hansi Flick w rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że wierzy w odwrócenie losów dwumeczu z Atletico. Trener Barcelony wskazał, czego wymaga od zawodników.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wierzy w sukces Barcelony w meczu z Atletico

Szkoleniowiec FC Barcelony Hansi Flick nie traci wiary mimo porażki 0:4 z Atletico Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. W rozmowie z klubowymi mediami Niemiec podkreślił, że remontada jest trudna, ale możliwa.

– To trudne, ale nie niemożliwe. Musimy wierzyć, że jesteśmy w stanie to odrobić. Trzeba dać z siebie wszystko przez 90 minut, a może i dłużej – zaznaczył Flick. Jednocześnie jasno wskazał, czego oczekuje od swoich piłkarzy. Przede wszystkim pełnego zaangażowania, walki do ostatniego gwizdka i jedności z kibicami.

Trener zwrócił uwagę na atut własnego stadionu. Od powrotu na Spotify Camp Nou Barcelona nie przegrała żadnego spotkania. Flick uważa, że wsparcie trybun może odegrać kluczową rolę w rewanżu zaplanowanym na 3 marca.

Niemiec podkreślił także, że w klubie takim jak Barcelona nie wystarczy tylko wygrywać, ponieważ liczy się też styl i tożsamość. – Jeśli nie trenujemy na sto procent, nie damy z siebie stu procent w meczu – dodał, stawiając sprawę jasno przed decydującym starciem.

Rewanżowy mecz Barcelony z Atletico odbędzie się we wtorek (3 marca) o godzinie 21:00.

