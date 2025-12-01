Flick oficjalnie potwierdził doniesienia. To niczym „wielki transfer”

Hansi Flick potwierdził na konferencji prasowej, że Pedri jest gotowy wyjść w pierwszym składzie na mecz z Atletico. Powrót Hiszpana jest niczym "wielki transfer".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick potwierdził, że Pedri może wyjść w pierwszym składzie

Hansi Flick musiał się mierzyć w ostatnim czasie z wieloma brakami kadrowymi. Jednak najbardziej odczuwalna dla Barcelony była absencja Pedriego, który jest uważany za jednego z najważniejszych zawodników w drużynie. Hiszpan był niedostępny dla trenera od przegranego El Clasico.

Pedri miał pauzować nawet sześć tygodni, ale rehabilitacja okazała się dużo skuteczniejsza. Zawodnik wrócił do gry w ostatnim meczu ligowym z Alaves, wchodząc na boisko w 60. minucie. Nie wiadomo było jednak, czy Hiszpana stać na występ w szerszym wymiarze czasowym.

Na dzień przed hitowym spotkaniem z Atletico świetne wieści dla kibiców Barcelony przekazał Hansi Flick. Podczas konferencji prasowej niemiecki trener poinformował, że Pedri może wyjść w podstawowym składzie. Taki powrót do drużyny po nieobecności jest często określany w Hiszpanii mianem „transferu”.

– Zawsze jest ważne, żeby być liderem, ale w tym sezonie mieliśmy wiele kontuzji. Nigdy nie używaliśmy wymówek. Jednak potrzebujemy więcej minut z wyjściowym składem, ponieważ zeszły sezon był idealnym przykładem. Mieliśmy Pedriego, mieliśmy De Jonga, mieliśmy obrońców, którzy zawsze byli ci sami… Mieliśmy tę stałość, którą w tym roku trudno nam osiągnąć. To nie są wymówki i radzimy sobie z tym. Teraz cel to wygranie ważnego meczu takiego jak jutrzejszy – powiedział Flick o problemach z kontuzjami.