Flick odkrył karty, oto skład Barcelony! Wiadomo, co z Lewandowskim

Barcelona mierzy się dzisiaj z zespołem Getafe w ramach kolejnej kolejki hiszpańskiej La Liga. Hansi Flick w składzie na ten mecz wystawił kilka mniej oczywistych twarzy.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozpocznie mecz z Getafe w takim składzie

Barcelona ma za sobą bardzo intensywny mecz z zespołem Newcastle United. Z tego też powodu wiele wskazuje na to, że starcie z Getafe może być dla nich nieco trudniejsze, niż poprzednie mecze w La Liga. Poza tym należy pamiętać, że ekipa z Madrytu w tym sezonie jest dobrze dysponowana i wcale nie musi to być łatwa przeprawa dla Dumy Katalonii.

Niemniej Hansi Flick zdecydował się w tym meczu postawić na kilka sprawdzonych nazwisk, choć są i te mniej oczywiste twarze. Z perspektywy kibiców w naszym kraju z pewnością istotny jest fakt, że ten mecz w podstawowym składzie rozpocznie Robert Lewandowski. Polak jest w tym sezonie piekielnie groźny w rozgrywkach La Liga.

Niemniej można spodziewać się z pewnością dominacji Dumy Katalonii i tego, że będą oni kupować bramkę rywala, do czego oczywiście zdołali już przyzwyczaić.

Oto oficjalny skład Barcelony na mecz z Getafe:

FC Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Christensen, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Ferran; Lewandowski.

