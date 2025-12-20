Flick nie mógł w to uwierzyć. Raphinha wielkim poszkodowanym

14:07, 20. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jijantes

Raphinha nie znalazł się w najlepszej jedenastce 2025 roku według FIFA. Hansi Flick nie może w to uwierzyć. Jego zdaniem gwiazdor Barcelony był najważniejszy dla całej drużyny.

Hansi Flick i Raphinha
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media Na zdjęciu: Hansi Flick i Raphinha

Raphinha powinien zostać wyróżniony. Piękne słowa Flicka

Raphinha nie trafił do najlepszej jedenastki 2025 roku według FIFA, a zdominowali ją zawodnicy Paris Saint-Germain, którzy w minionym sezonie świętowali zdobycie Ligi Mistrzów. Spośród piłkarzy Barcelony wyróżniono tylko dwójkę – Pedriego oraz Lamine Yamala. Pojawia się mnóstwo głosów, że zabrakło tego, który najbardziej zasłużył, żeby się w niej znaleźć, czyli właśnie Raphinhi.

To kolejny przykład niedocenienia Brazylijczyka w piłkarskim środowisku. Podobnie było we wrześniu, kiedy to Złota Piłka powędrowała w ręce Ousmane’a Dembele, a gwiazdor Barcelony zajął w tym plebiscycie dopiero piąte miejsce.

POLECAMY TAKŻE

Ronald Araujo
Barcelona ściągnie gwiazdę do obrony? Priorytet jest inny
Robert Lewandowski
Lewandowski dostał świetną ofertę. To może być jego nowy klub
Joan Laporta
Barcelona jeszcze nie skreśliła gwiazdy. Tylko wtedy może zostać

Rozczarowany wyborami FIFA jest również Hansi Flick, który nie ukrywa, że Raphinha powinien znaleźć się w najlepszej jedenastce 2025 roku. Uważa go wręcz za najważniejszego piłkarza Barcelony.

– Dla mnie to nie jest wielka sprawa, nie zaprzątam sobie tym głowy. Ale to zestawienie FIFA z najlepszą jedenastką to jest żart, jeden wielki żart. Kiedy widzę, że nie ma w niej Raphinhi, dla mnie to jest niewiarygodne. Raphinha był zawodnikiem, który miał największy wpływ na ten zespół. W Lidze Mistrzów nikt nie miał udziału przy większej liczbie goli. (…) Dla mnie jeszcze ważniejszy jest jego wpływ na drużynę. To nie jest sprawiedliwe wobec niego. Dla mnie to żart i nie mogę w to uwierzyć, że go nie ma w najlepszej jedenastce, bo po prostu na to zasłużył – wytłumaczył szkoleniowiec Barcelony.