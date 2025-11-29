Raphinha celem transferowym giganta! Barcelona czeka na wielką ofertę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha może trafić do Newcastle

Raphinha znajduje się wysoko na liście życzeń właścicieli Newcastle United. Sroki chciałyby sprowadzić Brazylijczyka w letnim okienku transferowym. Klub z Premier League może obiecać zawodnikowi nie tylko ciekawy projekt pod względem sportowym, ale też pensję, która uczyniłaby go jednym z najlepiej opłacanych skrzydłowych w Anglii.

28-latek nie chce opuszczać Camp Nou, ale z drugiej strony w futbolu wszystko może się szybko zmienić, zwłaszcza gdy na stole leżą ogromne pieniądze. Newcastle ma zamiar przekonać także władze Barcelony, oferując kwotę trudną do odrzucenia.

Odejście gwiazdy zmusiłoby Blaugranę do znalezienia jego następcy. Duma Katalonii już teraz monitoruje rynek, a jednym z potencjalnych kandydatów jest Karim Adeyemi, który jest kluczową postacią Borussii Dortmund. Co ciekawe Hansi Flick zna Niemca z czasów pracy w reprezentacji.

Definitywnie zamknięto drzwi do transferu Nico Williamsa. Skrzydłowy Athletic Bilbao przedłużył kontrakt, a klauzula odstępnego wynosi 90 milionów euro.

Raphinha w bieżącym sezonie wystąpił w dziesięciu meczach, których strzelił trzy bramki i zanotował trzy asysty. Natomiast w zeszłym sezonie był jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony, zdobywając 34 gole i 26 asyst w 57 spotkaniach.

