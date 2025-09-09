DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Rayo Vallecano and FC Barcelona

Barcelona kontra Valencia na stadionie, gdzie gra Pajor

W tym sezonie La Liga Barcelona rozegrała już trzy spotkania, jednak jeszcze ani jedno nie odbyło się na domowym obiekcie Dumy Katalonii. Remont Camp Nou ciągle nie dobiegł końca, a obecny stan legendarnego stadionu nadal nie pozwala na rozrywanie na nim meczów. Dlatego klub musi szukać innych, tymczasowych rozwiązań.

Mistrzowie Hiszpanii w 4. kolejce mają po raz gościć rywali u „siebie”. Już wiemy, że starcie z Valencią nie zostanie zorganizowane na Camp Nou. W grę wchodził powrót na Estadi Olímpic Lluís Companys, ale w tym terminie na Montjuic odbędzie się koncert. Barcelona nie musi „wyprowadzać się” z miasta – Diario Sport informuje, że mecz zostanie rozegrany na Estadi Johan Cruyff.

To arena, która jest domem dla rezerw Blaugrany, drużyn młodzieżowych i Barcy Femeni, czyli zespołu kobiet. Pojemność trybun wynosi tylko sześć tysięcy miejsc. Rada Miasta Barcelony nie wyraziła zgody na powrót na Camp Nou, dlatego mecz czwartej kolejki z Valencią, zaplanowany na niedzielę 14 września o godz. 21:00, ostatecznie zostanie rozegrany na stadionie w Sant Joan Despí.