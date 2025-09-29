Flick zareagował na brak Złotej Piłki dla Lamine Yamala

08:16, 29. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Barca News (X)

Hansi Flick odniósł się do wyników plebiscytu Złotej Piłki, która ostatecznie nie trafiła do Lamine Yamala. Niemiec ze zrozumieniem podszedł do sytuacji młodego podopiecznego.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Independent Photo Agency / alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o braku Złotej Piłki dla Lamine Yamala

Hansi Flick miał powody do zadowolenia po wygranej FC Barcelony nad Realem Sociedad (2:1). Po meczu został natomiast poproszony o komentarz w sprawie braku nagrody Złotej Piłki dla Lamine Yamala. Niemiec wypowiedział się w sprawie, zachowując spokój.

– Nie możemy zmienić wyniku wyścigu o Złotą Piłkę, ale Lamine Yamal spróbuje ponownie w przyszłym sezonie. To wielkie wydarzenie dla niego i wszystkich zawodników – powiedział trener Barcelony cytowany przez profil Barca News na platformie X.

POLECAMY TAKŻE

Wojciech Szczesny
Szczęsny talizmanem Barcelony. Niezwykła passa wciąż trwa
Robert Lewandowski
FC Barcelona objęła fotel lidera. Kolejna bramka Lewandowskiego [WIDEO]
Robert Lewandowski
Lewandowski znów ratuje Barcelonę. Polak pnie się w klasyfikacji strzelców

Ostatecznie prestiżowe wyróżnienie trafiło do Ousmane’a Dembélé. Zawodnik PSG zdobył najwięcej głosów, a Yamal uplasował się na drugim miejscu.

Hiszpański talent wrócił w niedzielę do gry po kontuzji i już w pierwszym występie po kilkumeczowej przerwie zaliczył asystę przy golu Roberta Lewandowskiego. 18-latek miał więc swój udział w zwycięstwie Katalończyków, które pozwoliło im objąć prowadzenie w tabeli La Liga. Barca ma obecnie 19 punktów.

Drużyna prowadzona przez Flicka do przerwy reprezentacyjnej rozegra jeszcze dwa spotkania. Najpierw w środę podejmie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, a za tydzień zmierzy się w lidze hiszpańskiej z Sevillą. Po przerwie Barcelonę czeka z kolei derbowe starcie z Gironą.

Czytaj więcej: SSC Napoli straciło niepokonany status. Conte punktował problemy