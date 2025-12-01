Kane wybrał Bayern. Barcelona rusza po inną światową gwiazdę

Harry Kane odrzucił możliwość transferu do Barcelony, ponieważ jest szczęśliwy w Bayernie. Jak poinformował SPORT, hiszpański gigant już wytypował alternatywę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane odrzucił transfer. Barcelona wybrała alternatywę

Harry Kane nie zamierza aktywować klauzuli odejścia, która pozwalałaby mu latem zmienić klub za 65 milionów euro. Takie doniesienia przekazał m.in. Christian Falk z serwisu Bild. Powód jest prosty. Anglik czuje się bardzo dobrze w Bayernie Monachium, widzi realną szansę na zdobycie trofeów i liczy na dłuższą umowę.

Napastnik ma kontrakt do 2027 roku, ale oczekuje przedłużenia przynajmniej o dwa lata. Gwiazdor chciałby mieć pewność co do swojej przyszłości. Bayern ma podjąć rozmowy już w styczniu i to od tego zależy, jak potoczy się cała sprawa.

Barcelona bacznie obserwuje sytuację. Niemniej jednak po ostatnich informacjach w klubie nikt nie robi sobie wielkich nadziei. Jeśli Kane rzeczywiście nie uruchomi klauzuli odejścia, to działacze Dumy Katalonii przerzucą się na kolejne nazwisko na liście.

Najwyżej znajduje się Julian Alvarez z Atletico. Argentyńczyk stał się głównym celem, ale to również bardzo skomplikowana operacja. Zawodnik musiałby sam naciskać na odejście, a jego cena i tak mogłaby sięgnąć około 150 milionów euro. Z obecnymi możliwościami finansowymi Blaugrany ten transfer wydaje się nierealny.

Dlatego w klubie analizują też tańsze warianty. Jednym z nich jest młody Etta Eyong z Levante. Ubogi rynek napastników z pewnością nie pomaga Dumie Katalonii.

