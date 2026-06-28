Flick go przekonał. Wkrótce podpisze kontrakt z Barceloną

16:35, 28. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona w najbliższych dniach ma potwierdzić ważną decyzję kadrową. Według „Mundo Deportivo” Andreas Christensen porozumiał się z klubem i podpisze nowy kontrakt.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick przekonał obrońcę do pozostania

Barcelona zakończyła negocjacje z Andreasem Christensenem i wkrótce ma oficjalnie ogłosić przedłużenie współpracy. Jak informuje „Mundo Deportivo”, nowa umowa będzie obowiązywała do 2028 roku. Kontrakt zawiera jednak zapis, który pozwoli zarówno klubowi, jak i piłkarzowi zakończyć współpracę już po pierwszym sezonie, jeśli zmienią się okoliczności.

Kluczową rolę w pozostaniu Duńczyka odegrał Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec od początku traktował stopera jako ważny element swojej defensywy. Przed kontuzją więzadła krzyżowego Christensen rozegrał pod jego wodzą dwanaście spotkań i cieszył się pełnym zaufaniem trenera. Mimo atrakcyjniejszych finansowo ofert z Arabii Saudyjskiej, Premier League oraz Bundesligi zdecydował się kontynuować karierę w Barcelonie.

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Duńczyk trafił do Barcelony w 2022 roku po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. W tym czasie zdobył z klubem trzy mistrzostwa Hiszpanii i wypracował opinię jednego z najbardziej solidnych zawodników w kadrze. Władze klubu doceniły nie tylko jego postawę na boisku, ale także profesjonalizm oraz gotowość do współpracy podczas problemów związanych z rejestracją zawodników i przepisami finansowymi La Liga.

Oficjalne ogłoszenie przedłużenia kontraktu ma nastąpić najpóźniej we wtorek, natomiast uroczyste podpisanie dokumentów odbędzie się po powrocie piłkarza z urlopu i rozpoczęciu nowej kadencji Joana Laporty.

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