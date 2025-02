Flick naciska na Barcelonę. Chce zatrzymać gwiazdora!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong zapracował na zaufanie Flicka

Frenkie de Jong w ostatnich tygodniach potwierdził, że jest jednym z najlepszych pomocników w Europie. Miał problem, aby wrócić do odpowiedniej dyspozycji po dłuższej absencji. Hansi Flick jednak z niego nie zrezygnował i stopniowo wprowadzał do gry, a ten odwdzięcza się teraz świetnymi występami. Z każdym kolejnym meczem wzrastają jego szanse na pozostanie w Barcelonie. Niemiecki szkoleniowiec jest zdeterminowany, aby przekonać władze klubu do zatrzymania gwiazdora.

Barcelona intensywnie pracuje nad umowami dla swoich najważniejszych zawodników. Trwają także działania w temacie de Jonga, którego kontrakt wygasa w połowie 2026 roku. Holender nie odpowiadał na ofertę, dlatego Barcelona ją wycofała. Nie oznacza to jednak, że skreśliła pomocnika, gdyż “Sport” przekonuje, że rozmowy mają zostać wznowione. Wszystko za sprawą Flicka, który obdarzył de Jonga olbrzymim zaufaniem, co może go ostatecznie przekonać do kontynuowania kariery w Katalonii.

Głównym elementem negocjacji pozostanie kwestia wynagrodzenia. De Jong otrzymuje najwyższą wypłatę w Barcelonie, a ta próbuje to zmienić, tak aby poprawić sytuację finansową. Holender w przeszłości poświęcał się już na rzecz klubu, dlatego jego nastawienie pozostaje dużą niewiadomą. Flick postara się przekonać włodarzy Blaugrany, aby za wszelką cenę powalczyli o de Jonga.

Barcelona nie chce dopuścić do sytuacji, w której de Jong wejdzie w ostatni rok umowy bez konkretnej decyzji w sprawie przyszłości. Jeśli nie uda się dogadać, latem zostanie sprzedany.