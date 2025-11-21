Wielki powrót na Camp Nou. Flick ostrzegł przed Athletic Bilbao

FC Barcelona w sobotnie popołudnie zmierzy się w roli gospodarza z Athletic Bilbao. Na temat tej rywalizacji i powrotu na Spotify Camp Nou głos zabrał Hansi Flick.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick przed spotkaniem FC Barcelona – Athletic Bilbao

FC Barcelona po dłuższej przerwie w sobotę w ramach 13. kolejki La Liga ponownie zagra na Spotify Camp Nou. Katalończycy zmierzą się w roli gospodarza z Athletic Bilbao. Tymczasem konkretne wypowiedzi na temat ponownej gry na swoim stadionie i przeciwniku wyraził szkoleniowiec Blaugrany.

– Wszyscy jesteśmy zachwyceni powrotem na nasz stadion. Przeciwnik jest oczywiście bardzo dobry. To drużyna, która gra w Lidze Mistrzów i ma w sobie dużo jakości. To bardzo dobra okazja, żeby ocenić naszą obecną sytuację – mówił Hansi Flick cytowany przez profil BarcaInfo na platformie X.

– Oczywiście wolimy grać na Spotify Camp Nou. Widzieliśmy go na otwartym treningu i to było niesamowite uczucie. To stadion piłkarski i to właśnie kochamy. Myślę, że może nam dać świetne wsparcie w meczu, ponieważ kibice są blisko i wiedzą, że drużyna potrzebuje tej pomocy. Zawsze nas wspierają i wspaniale jest widzieć tę więź między drużyną a kibicami – podkreślił Niemiec.

Barca do swojej sobotniej potyczki podejdzie, mając na swoim koncie 28 punktów. Jednocześnie do lidera Realu Madryt aktualny mistrz Hiszpanii traci trzy oczka. Z kolei najbliższy przeciwnik Blaugrany przed sobotnią batalią legitymuje się bilansem 17 punktów. Barcelona do meczu podejdzie po dwóch z rzędu zwycięstwach kolejno z Elche i Celtą Vigo. Z kolei Athletic przed reprezentacyjną przerwą pokonał Real Oviedo.

Czytaj więcej: Real Madryt wygrał z PSG. Dziennikarz ujawnił nieznane fakty