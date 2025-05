FC Barcelona wraca na Spotify Camp Nou. Laporta potwierdził termin

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła powrót na Spotify Camp Nou już we wrześniu. Prezydent Joan Laporta zapewnia, że stadion będzie gotowy po przerwie reprezentacyjnej, a klub wróci do domu w pierwszej fazie sezonu.

Barcelona wreszcie doczeka się powrotu na Camp Nou

FC Barcelona wreszcie finalizuje prace modernizacyjne nad swoim legendarnym stadionem i szykuje się do wyczekiwanego powrotu na Spotify Camp Nou. Jak przekazał prezydent klubu Joan Laporta na antenie „RAC1”, plan zakłada rozegranie pierwszych domowych meczów dopiero po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Blaugrana poprosiła La Ligę o możliwość rozegrania pierwszych trzech kolejek sezonu 2025/26 na wyjazdach, by zakończyć prace budowlane i mieć pewność, że powrót na własny stadion przebiegnie bez przeszkód.

Laporta podkreślił, że przebudowa Camp Nou postępuje sprawnie i symbolizuje nie tylko powrót do sportowych korzeni, ale także ekonomiczne odrodzenie klubu. Stadion, który na początkowym etapie modernizacji pomieści około 60 tysięcy kibiców, ma być gotowy na mecze Ligi Mistrzów, których pierwsza kolejka zaplanowana jest na drugą połowę września.

Dla fanów Barcelony to długo wyczekiwany moment – powrót do domu po wielu miesiącach rozgrywania spotkań na stadionie olimpijskim. Klub dopracował harmonogram prac tak, by nic nie zakłóciło powrotu do gry na własnej murawie. – Wrócimy na Camp Nou we wrześniu, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego – zapewnił Laporta.

Rekonstrukcja stadionu nie kończy się jednak na tym etapie. Docelowo, do połowy sezonu 2026/27, Camp Nou ma zyskać pojemność aż 105 tysięcy widzów, co uczyni go jednym z największych obiektów w Europie. Zmodernizowany stadion ma także otworzyć przed klubem nowe możliwości biznesowe i zwiększyć przychody dzięki nowoczesnym usługom dla kibiców.

