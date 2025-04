Zakulisowa gra o przyszłość. FC Barcelona walczy o kluczowych graczy

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Niejasna przyszłość Daniego Olmo

FC Barcelona rywalizuje w tej kampanii na kilku frontach, a jednocześnie myślami jest przy budowaniu drużyny na nowy sezon. Dani Olmo nie może być jednak pewny tego, że będzie kontynuował karierę w ekipie z Camp Nou. Wieści na ten temat przekazało Mundo Deportivo.

Źródło twierdzi, że w najbliższych dniach ma zostać podjęta decyzja w sprawie nie tylko byłego gracza RB Lipsk, ale również Pau Victora. Sprawa zawodników jest rozpatrywana przez Wyższą Radę Sportu (CSD). Organ musi rozstrzygnąć apelację złożoną przez kataloński klub po wykluczeniu obu zawodników z oficjalnego rejestru przez La Ligę i Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF) do niedzieli 6 kwietnia.

Odwołanie zostało wykonane 7 stycznia. Jednocześnie przedstawiciele Wyższej Rady Sportu tymczasowo zawiesili decyzję do czasu jej ponownego rozpatrzenia. Termin ostatecznej decyzji upływa z kolei w najbliższy poniedziałek. Aczkolwiek w związku z tym, że to ma być dzień zamknięty z mocy prawa, decyzja ma zostać ogłoszona w ten weekend.

Jeśli chodzi o wątek związany z Danim Olmo, to jest on wyjątkowy. Zawodnik na dzisiaj jest kontuzjowany i nie zagra w starciu z Realem Betis. Ogólnie przyszłość piłkarza jest niepewna. Gdyby finalnie nie dopuszczono Daniego Olmo do gry, mogłoby to mieć duże konsekwencje dla samego gracza. Nie tylko w kontekście jego gry w klubie, ale nawet w reprezentacji Hiszpanii.

Mundo Deportivo daje do zrozumienia, że realne są trzy rozwiązania. Pierwsze dotyczy zarejestrowania obu zawodników do końca sezonu. Druga może dotyczyć wyrejestrowania piłkarzy i w końcu trzecia może dotyczyć tego, że klub będzie musiał odwołać się do sądu powszechnego. To już swego czasu zrobił na przykład w przypadku Roberta Lewandowskiego.

