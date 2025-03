Real walczy o lojalność obrońcy, to ma być mur drużyny na lata

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Raul Asencio może otrzymać umowę do 2031 roku

Real Madryt w tej kampanii zmagał się już z różnymi kłopotami w defensywie. Jednocześnie brak możliwości gry przez jednego gracza w szeregach giganta La Liga sprawił, że wystąpić mógł inny zawodnik. Na takich okolicznościach skorzystał Raul Asencio. Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał serwis TodoFichajes.com.

Ostatnio nie brakuje doniesień, sugerujących, że klub z Madrytu rozpoczął rozmowy z obrońcą w sprawie przedłużenia umowy do 2031 roku. Co ciekawe ma to mieć miejsce zaledwie kilka tygodni po tym, jak Real parafował z Raulem Asencio kontrakt do 2029 roku. Chociaż w tej sprawie jeszcze oficjalny komunikat się nie pojawił. Źródło w każdym razie przekonuje, że sternicy Królewskich są pewni potencjału gracza, stąd zaangażowanie, aby zapewnić sobie przyszłość gracza na dłużej.

Zobacz również: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” (WIDEO)

22-latek to zawodnik, który praktycznie od początku swojej piłkarskiej kariery związany jest z Królewskimi. Trafił do tej ekipy w 2017 roku z Las Palmas. W tym sezonie wystąpił jak na razie w 40 meczach, mając już dwie asysty na koncie. Okazję na poprawę tego bilansu Raul Asencio może mieć przy okazji potyczki 29. kolejki ligi hiszpańskiej, gdy Real zmierzy się z Leganes.

Raul Asencio jest wyceniany na razie na 30 milionów euro. Jak dotąd zawodnik nie zaliczył jeszcze występu w reprezentacji Hiszpanii. O miejsce w składzie Los Blancos rywalizuje z takimi zawodnikami jak: Antonio Rudiger, David Alaba czy Eder Militao.

Czytaj także: FC Barcelona szykuje transferową niespodziankę