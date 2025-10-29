FC Barcelona szuka przyczyn problemów gwiazdora

FC Barcelona nie ustaje w działaniach mimo zamkniętego okna transferowego. Według "Sportu" Deco spotkał się z agentem Daniego Olmo, by omówić jego stan zdrowia i zaplanować kolejne kroki w rehabilitacji.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco i agent Olmo omawiają plan powrotu pomocnika Barcelony

FC Barcelona szuka przyczyn problemów Daniego Olmo. Dyrektor sportowy klubu, Deco, odbył spotkanie z agentem zawodnika, Andym Barą. Tematem rozmowy była kondycja fizyczna pomocnika i ustalenie planu dalszej rekonwalescencji po serii urazów, które trapią zawodnika od początku sezonu.

Według „Sportu” rozmowy przebiegły w pozytywnej atmosferze i potwierdziły dobre relacje między stronami. Klub oraz przedstawiciele piłkarza zachowują spokój, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Olmo może wrócić do gry w ciągu tygodnia lub dwóch. Jednocześnie Barcelona planuje przeprowadzić dodatkowe badania, by dokładnie ustalić źródło powtarzających się kontuzji.

Rok temu hiszpański pomocnik przeszedł szczegółową analizę fizyczną, która pozwoliła dostosować jego treningi do indywidualnych potrzeb. Mimo to problemy mięśniowe, zwłaszcza w łydce, wciąż dają o sobie znać. Klub nie wyklucza więc kolejnych testów, by ustalić przyczynę nawracających urazów i opracować skuteczny plan prewencyjny.

W Barcelonie panuje pełne zaufanie do talentu i znaczenia Olmo dla drużyny. Celem jest doprowadzenie go do pełni formy i powrót na poziom, jaki prezentował w ubiegłym sezonie, gdy odegrał kluczową rolę w zdobyciu potrójnej korony przez Blaugranę.

W otoczeniu zawodnika nie brakuje troski o zdrowie, ale dominuje przekonanie, że dzięki odpowiedniemu zarządzaniu obciążeniami i ścisłej współpracy sztabu szkoleniowego z medycznym, Olmo wkrótce znów będzie gotowy do rywalizacji.

